Η Μπάγερν Μονάχου προχωράει σε μια συνολική «ανακατασκευή» του ρόστερ της και σε πρώτη φάση αναζητά τα καλύτερα «υλικά» και απ’ την Μπάγερ Λεβερκούζεν, την ομάδα που της... διέκοψε πριν δύο μήνες το σερί των 11 σερί κατακτήσεων της Bundesliga.

Σύμφωνα με το Kicker οι Βαυαροί κατέθεσαν πρόταση ύψους 25 εκατ. ευρώ στις «ασπιρίνες» για την αγορά του Τζοναθαν Τα, με τη Λεβερκούζεν να απαντάει αρνητικά, καθώς δεν θέλει να «χάσει» τον «πύργο» της άμυνάς της και διεθνή Γερμανό στόπερ.

Ο Τα πάντως για την ώρα δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με τους πρωταθλητές Γερμανίας που λήγει σε έναν χρόνο και τα γερμανικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως η Μπάγερν θα «επιστρέψει» σύντομα με νέα, βελτιωμένη πρόταση, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.