Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε στη media day του Ολυμπιακού εν όψει του εξ αναβολής αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε για το χθεσινό επεισόδιο που είχε με οπαδούς του Πανιωνίου στη Γλυφάδα, τόσο ο ίδιος όσο και ο Εβάν Φουρνιέ. Ο προπονητής των Πειραιωτών έδειξε ενοχλημένος, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν είναι δικό του πρόβλημα για να το λύσει.

«Δεν θέλω να κάνω καμία αλλαγή στην κοινωνία, ούτε να το παίξω… Ροβεσπιέρος. Δεν περιμένω καμία αναγνώριση. Αν μιλάτε για χθες, δεν με ενοχλεί που οι πιτσιρικάδες με έβριζαν ρυθμικά, γιατί αυτοί πιθανώς να μην θυμούνται ότι ήμουν στον Πανιώνιο. Με ενοχλεί όμως όταν κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι, που τους βλέπεις και είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, έρχονται στο γήπεδο και με βρίζουν από την αρχή ως το τέλος νομίζοντας πως προσφέρουν κάτι στην ομάδα τους. Αυτό το πράγμα με ενοχλεί. Δεν έχει σημασία αν ενοχλεί εμένα. Χθες ήμουν καθιστός σε όλο το ματς. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ, είναι κάτι συνολικό που συμβαίνει στον αθλητισμό στην Ελλάδα και την κοινωνία και δεν είναι δικό μου θέμα να το λύσω. Εγώ θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά που κάνω στον Ολυμπιακό, με λάθη και με σωστά, και θα κριθούμε στο τέλος», τόνισε.

Μιλώντας για τη Φενέρμπαχτσε είπε: «Είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών, γιατί οι προσθήκες που έκαναν οι δύο ομάδες δεν μπορούν να παίξουν αύριο. Και η Φενέρ θα έχει σημαντικές απουσίες, αλλά και εμείς. Η Φενέρ είναι άξια πρώτη, παίζει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα, είναι σκληρή ομάδα, έχει ρόλους, έχει ψηλά γκαρντ και mobile ψηλούς που τους επιτρέπουν να παίζουν διαφορετικές άμυνες. Εμείς πρέπει να είμαστε το ίδιο σκληροί. Θα προσπαθήσουν να σταματήσουν το passing game το δικό μας και εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί και να παίξουμε καλή άμυνα».

Όσο για τις διαθέσιμες επιλογές είπε: «Το θετικό για μας είναι ότι επέστρεψε ο Γουόκαπ, ενώ και ο Νιλικίνα θα είναι διαθέσιμος. Το ρόστερ μας είναι μια χαρά για να χτυπήσει τέτοιου είδους παιχνίδια, αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του παιχνιδιού και ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο ματς γι’ αυτούς. Είμαστε δεύτεροι, θέλουμε να παραμείνουμε ψηλά, κάθε νίκη μετρά προς το τέλος της regular season. Όσες περισσότερες νίκες πάρουμε, θα είναι σημαντικό».

Παράλληλα, άφησε να φανεί κάποια δυσαρέσκεια για την κριτική που ασκείται συχνά στην ομάδα και στον ίδιο. «Κάθε παιχνίδι είναι crash test, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες από την ομάδα, γράφονται άρθρα μετά για το τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός και είμαστε πρώτοι και αήττητοι στο πρωτάθλημα και δεύτεροι στην Ευρωλίγκα. Γίνονται θεωρίες για το τι πρέπει να βελτιώσουμε, είναι φυσιολογικό γιατί υπάρχει τόση δημοφιλία στο μπάσκετ, γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί αναλυτές και πρέπει κάτι να πουν. Το οποίο είναι απολύτως θεμιτό, αλλά η κάθε ομάδα έχει ένα πλάνο. Χθες παίξαμε και αύριο έχουμε πάλι ματς, η προπόνηση σήμερα είναι διεκπεραιωτή. Ουσιαστικό το βίντεο είναι η προπόνηση. Πολλές φορές δεν ξέρεις τι μπορείς να περιμένεις από την ομάδα σου. Ελπίζουμε να εκπλαγούμε θετικά».

