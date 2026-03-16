Ο Σλούκας και ο Παναθηναϊκός έκαναν πραγματικότητα το όνειρο της μικρής Σίλιας - Δείτε βίντεο

Η μικρή Σίλια ζήτησε μια φανέλα του Κώστα Σλούκα και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού με τη συνδρομή της ΚΑΕ έκαναν πράξη την επιθυμία της

Ένα πλατύ χαμόγελο στη μεγαλύτερη... μικρή θαυμάστριά του χάρισε ο Κώστας Σλούκας. Η Σίλια είχε εκφράσει την επιθυμία να συναντήσει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, στο περιθώριο του Allwyn Final 8 στο Ηράκλειο Κρήτης. Οι περιστάσεις δεν το επέτρεψαν τότε, ωστόσο ο αρχηγός των «πράσινων» με τη συνδρομή της ΚΑΕ έκαναν πραγματικότητα το όνειρο της μικρής φίλης της ομάδας.

Μια φανέλα του 36χρονου γκαρντ, με τη ειδική αφιέρωση από τον ίδιο και τις υπογραφές όλων των παικτών της ομάδας, έφτασε στα χέρια της Σίλιας, η οποία δεν έκρυψε τη χαρά της και την ανυπομονησία της να τους συναντήσει πλέον και από κοντά στο Telekom Center Athens.

Πηγή: sport-fm.gr

