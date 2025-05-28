Παναθηναϊκός - Πόλο: Με τον Δημήτρη Μάζη και την επόμενη σεζόν

Συνεχίζει με τον Δημήτρη Μάζη στο τιμόνι η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» επιβραβεύουν τον Έλληνα coach για την εξαιρετική του πορεία και του δείχνουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους ανανεώνοντας για μια ακόμη σεζόν το συμβόλαιο του στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα για το βήμα παραπάνω μετά και τις ηχηρές μεταγραφές.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Δημήτρη Μάζη για το τμήμα πόλο και τη νέα σεζόν.

Ο Σύλλογος ανεβαίνει συνεχώς επίπεδα στο τμήμα πόλο και ένας βασικός πυλώνας του συγκεκριμένου οικοδομήματος είναι ο κόουτς Δημήτρης Μάζης.

Η διοίκηση του «τριφυλλιού» έδωσε τα χέρια με τον έμπειρο τεχνικό και για τη νέα χρονιά και όλοι μαζί θα αποτελέσουν μια γροθιά για να διεκδικηθεί το καλύτερο δυνατό.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια καλή χρονιά φέτος με τη συμμετοχή στον τελικό , την κατάκτηση της τρίτης θέση στην Ελλάδα και σημαντικές Ευρωπαϊκές νίκες.

Ο προπονητής Δημήτρης Μάζης τόνισε «Συνεχίζουμε το όραμα και το πλάνο που έχουμε να φτιάξουμε έναν Παναθηναϊκό μεγάλο και στο πόλο.

Η χρονιά που πέρασε μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό για την επόμενη και να ανέβουμε ένα ακόμα σκαλοπάτι για να δημιουργήσουμε τον Παναθηναϊκό που ονειρευόμαστε εμείς και οι οπαδοί μας.

Δουλεύουμε καθημερινά για να φτάσουμε το τμήμα εκεί που του αρμόζει και με τη στήριξη της διοίκησης ευελπιστούμε σε ένα πράσινο μέλλον».

