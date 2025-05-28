Αταμάν ενόψει Game 1: «Το Final 4 τελείωσε, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα»

Λογαριασμός
Αταμάν ενόψει Game 1: «Αύριο θα αποφασίσω για το ρόστερ - Το Final 4 τελείωσε, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα»

Όσα δήλωσε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν πριν από τους τελικούς της Stoiximan GBL ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και στον Ολυμπιακό

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των τελικών της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Όπως τόνισε, η ομάδα του έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλές φορές τους «ερυθρόλευκους» μέσα στη σεζόν και γνωρίζει καλά τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους. «Θα είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε, δείχνοντας πίστη στην προετοιμασία και την αγωνιστική ετοιμότητα του «τριφυλλιού»

Αναφερόμενος στο τι ζητά από τους παίκτες του μετά την ευρωπαϊκή αποτυχία, ήταν σαφής: «Το Final Four ανήκει στο παρελθόν. Τώρα κοιτάμε το πρωτάθλημα. Για να κερδίσεις, πρέπει να έχεις απόδοση και συγκέντρωση -αυτό είναι το ζητούμενο».



Όσον αφορά το ρόστερ και τη συμμετοχή του Ματίας Λεσόρ, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, λέγοντας πως η τελική απόφαση θα παρθεί το βράδυ πριν τον αγώνα.

Τέλος, σχολιάζοντας τη σειρά των τελικών, υπογράμμισε πως το μοναδικό πραγματικό πλεονέκτημα είναι η έδρα, αφήνοντας να εννοηθεί πως όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν στο παρκέ.
