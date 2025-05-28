Αταμάν ενόψει Game 1: «Το Final 4 τελείωσε, πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα τώρα»

Μετά την ολοκλήρωση του Final Four της Ευρωλίγκας, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει των τελικών της Basket League απέναντι στον Ολυμπιακό. Όπως τόνισε, η ομάδα του έχει ήδη αντιμετωπίσει πολλές φορές τους «ερυθρόλευκους» μέσα στη σεζόν και γνωρίζει καλά τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους. «Θα είμαστε έτοιμοι», υπογράμμισε, δείχνοντας πίστη στην προετοιμασία και την αγωνιστική ετοιμότητα του «τριφυλλιού»



Αναφερόμενος στο τι ζητά από τους παίκτες του μετά την ευρωπαϊκή αποτυχία, ήταν σαφής: «Το Final Four ανήκει στο παρελθόν. Τώρα κοιτάμε το πρωτάθλημα. Για να κερδίσεις, πρέπει να έχεις απόδοση και συγκέντρωση -αυτό είναι το ζητούμενο».

Όσον αφορά το ρόστερ και τη συμμετοχή του, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του, λέγοντας πως η τελική απόφαση θα παρθεί το βράδυ πριν τον αγώνα.Τέλος, σχολιάζοντας τη σειρά των τελικών, υπογράμμισε πως το μοναδικό πραγματικό πλεονέκτημα είναι η έδρα, αφήνοντας να εννοηθεί πως

