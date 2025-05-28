Απόλυτα αφοσιωμένος στους τελικούς της Stoiximan GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, είναι πλέον ο Ολυμπιακός που προπονήθηκε σήμερα στο ΣΕΦ ενόψει του Game 1 της Παρασκευής στο ΟΑΚΑ.

Όπως δήλωσε ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, οι «ερυθρόλευκοι» θα δείξουν πάθος, θέληση και υπερηφάνεια στους τελικούς προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος, μίλησε για την πνευματική προετοιμασία, αποκάλυψε ότι ο Γκος είναι αμφίβολος καθότι δεν προπονήθηκε, ενώ έκλεισε με μια αναφορά στην κριτική που δέχεται η οποία, όπως είπε, δεν τον επηρεάζει.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην Media Day ενόψει του πρώτου τελικού:

Για το Final-Four: «Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η συμμετοχή αλλά και η εξέλιξη πάντα επηρεάζει τις ομάδες. Υπάρχει μία ομάδα που φεύγει χαρούμενη από το Final-Four και τρεις που σε εισαγωγικά είναι σε κρίση, μικρότερη ή μεγαλύτερη. Μπροστά μας έχουμε τον στόχο του πρωταθλήματος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Πρέπει να πάθος, θέληση και περηφάνια να παίξουμε για την ομάδα μας».

Για το ρόστερ: «Αμφίβολος μόνο ο Γκος, ο οποίος δεν έκανε προπόνηση σήμερα. Για τους ξένους καλύτερα να πω αύριο, αν δεν είμαι 100% σίγουρος δε θέλω να μιλήσω. Αλλά έχει έναν τραυματισμό, να δούμε πόσο θα επηρεάσει την επιλογή για την επτάδα των ξένων».

Για την πνευματική προετοιμασία: «Θα αποδειχθεί πόσο εύκολο είναι να καθαρίσει το μυαλό. Δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, ούτε είναι κάτι που είναι εύκολο να αφήσεις πίσω σου. Αλλά η προσπάθεια των πάντων που είναι γύρω από την ομάδα και των παικτών είναι να αποδείξουμε ότι είναι κακό παιχνίδι που κάναμε στον ημιτελικό, κόντρα σε οτιδήποτε έχουμε κάνει όλη τη χρονιά φέτος, δεν πρέπει να μας επηρεάσει και πρέπει να πάμε παρακάτω. Έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να προχωράς και να δείχνεις ότι παλεύεις, ότι είσαι ανταγωνιστικός».

Για το ότι οι τελικοί του πρωταθλήματος είναι μετά τον τελικό της Euroleague: «Υπάρχουν προπονητές όπως ο Ιτούδης που έχουν μία άποψη για αυτό και την εκφράζουν. Νομίζω ότι το είχε πει και ο Ομπράντοβιτς ή ο Μεσίνα ότι θα ήταν καλό να ολοκληρώνεται η μπασκετική χρονιά με αυτό (σ.σ το Final-Four). Είναι μία καλή ιδέα, έτσι πιστεύω και εγώ. Είναι κάτι που έχει μεγάλη σχέση με τα πρωταθλήματα των χωρών που έχουν άλλον αριθμό ομάδων. Οπότε δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που αποφασίζουν, οι διοικήσεις των ομάδων γιατί αυτές διοικούν την Ευρωλίγκα και πρέπει να πάρουν απόφαση για το καλό του αθλήματος».

Για το αν είναι λογικά τα όσα γράφονται μετά την ήττα: «Έχω ξαναζήσει τέτοια δεδομένα. Το πώς αντιμετωπίζω αυτή την κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο είναι δικό μου θέμα και πόσο σκληρόπετσος έχω γίνει με τα χρόνια. Με επηρεάζει από καθόλου ως πάρα πολύ λίγο. Ξέρω πως λειτουργεί το σύστημα, η κοινωνία, πως τα social media- κάθε άνθρωπος που στην ζωή του δεν έχει καταφέρει τίποτα ανώνυμα μπορεί να καταβαραθρώνει καριέρες, πορείες, γνώση, χωρίς να έχει καταφέρει τίποτα στη ζωή του. Αλλά έτσι είναι σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής, όχι μόνο στον αθλητισμό. Είναι στην πολιτική, την επιστήμη, τις τέχνες. Ο καθένας έχει το βήμα να κρίνει τον άλλον. Καλό να προσαρμοστούμε στην εποχή και να το προσπεράσουμε».

