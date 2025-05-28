Συμφώνησε σε χρόνο… dt και παραμένει στον ΟΦΗ ο Χουάν Νέιρα.

Συνάντηση με τον Ηλία Πουρσανίδη είχε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Αργεντινός μέσος, με τους δύο άνδρες να δίνουν τα χέρια μέσα σε λίγα λεπτά -όπως προκύπτει από πληροφορίες- ώστε να συνεχίσει ο 36χρονος μέσος για έναν ακόμη χρόνο στους Κρητικούς.

«Η σημαία στον ιστό της», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ. Πλέον, ο Νέιρα πάει… καρφί για να γράψει ιστορία. Αφού μαζί με τον Αλεχάντρο Ίσις είναι πρώτοι ξένοι σε συμμετοχές, μετρώντας από 171 έκαστος. Ο Νέιρα έχει μπροστά του μία ολόκληρη σεζόν για να γράψει έστω και μία, κάνοντας εντελώς δικό του το ρεκόρ.

Η ανακοίνωση

Είναι ο ποδοσφαιριστής – «σύμβολο» της νέας εποχής του ΟΦΗ! Ο ηγέτης και το ίνδαλμα για τις επόμενες γενιές φιλάθλων της ομάδας μας!

Μαζί με τον Αλεχάντρο Ίσις, μοιράζονται την πρώτη θέση στον πίνακα των ξένων με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του ΟΦΗ (171), αλλά πλέον θα έχει μπροστά του μια ολόκληρη σεζόν για να ξεπεράσει τον Χιλιανό και να γράψει ακόμα περισσότερες χρυσές σελίδες ιστορίας στα ασπρόμαυρα.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, αναγνωρίζοντας την την ποδοσφαιρική αξία, τη συνολική προσφορά και το ήθος του ως άνθρωπος, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Juan Neira, ως το καλοκαίρι του 2026.

Ο …Κρητικός (απλώς με καταγωγή από την Αργεντινή) “μάγος” της μπάλας, θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα του ΟΦΗ για 8η συνεχόμενη αγωνιστική σεζόν, ταυτίζοντας πλέον το όνομά του με το παρών και το μέλλον της ομάδας μας!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.