Παναθηναϊκός: Πλησιάζει η συμφωνία με τον Αράο για νέο συμβόλαιο

Σε προχωρημένες συζητήσεις βρίσκονται πλέον ο Παναθηναϊκός και η πλευρά του Γουίλιαν Αράο για επέκταση της συνεργασίας τους με ένα νέο συμβόλαιο που θα έχει ορίζοντα για άλλα 1+1 χρόνια.

Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ που υπήρξε τις τελευταίες ώρες απ’ τη Βραζιλία γύρω απ’ την προοπτική παραμονής του Αράο στους «πράσινους» ήταν έγκυρα, καθώς η όλη διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες εβδομάδες προχωράει πάνω σε πολύ σταθερή βάση και οι δύο πλευρές βαδίζουν ολοταχώς προς συμφωνία.

Παρά τις προσεγγίσεις που είχε απ’ τη Σάο Πάουλο, την ομάδα στην οποία ξεκίνησε την καριέρα του πριν μεταπηδήσει στην Κορίνθιανς, ο Αράο είχε εξαρχής ως προτεραιότητά του την παραμονή του στον Παναθηναϊκό κι αυτό είχε επισημάνει απ’ την πρώτη στιγμή προς τον εκπρόσωπό του.

Οι επαφές ανάμεσα στους «πράσινους» και τον παίκτη αφορούν επέκταση του συμβολαίου του που ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2025, κατά ένα χρόνο (ήτοι έως τον Ιούνιο του 2026) με οψιόν για άλλο ένα έτος (καλοκαίρι 2027) εφόσον πιάσει έναν πολύ εφικτό αριθμό συμμετοχών την αγωνιστική περίοδο 2025/26. Οι δε αποδοχές του θα φτάνουν το 1,5 εκατ. ευρώ ετησίως χωρίς τα μπόνους.

Το όλο ζήτημα προχωράει πλέον και μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία θα σφραγιστεί και με υπογραφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

