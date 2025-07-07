Την επιστροφή της Νίκης Σιαφαρίκα αλλά και την απόκτηση της Κωνσταντίνας Πλατανιά, που θα ενισχύσουν αμφότερες την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών την νέα σεζόν, ανακοίνωσε σήμερα (07/07) ο Παναθηναϊκός ΑΟ.

Αναλυτικά:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Νίκη Σιαφαρίκα, στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σπουδαία μεταγραφική επιτυχία για τον Παναθηναϊκό καθώς έντυσε και πάλι στα «πράσινα» τη 18χρονη χαφ Νίκη Σιαφαρίκα.

Πρόκειται για μια ποιοτική ποδοσφαιρίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 6 ετών από την Ακαδημία ΠΑΟ Παλλήνης και φόρεσε κατά σειρά τη φανέλα των Αγίου Θωμά, Αγίας Παρασκευής,Παναθηναϊκού και La Salle Explorers (ΗΠΑ).

Σε δήλωση της η Σιαφαρίκα στο www.pao1908.com είπε «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που επιστρέφω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Ο Σύλλογος αυτός έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και νιώθω ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει.

Ο Παναθηναϊκός είναι ένας μεγάλος σύλλογος που πρέπει πάντα να πρωταγωνιστεί, και όλοι μας έχουμε την ευθύνη να δουλέψουμε σκληρά για να το πετύχουμε αυτό.

Είμαι έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και να προσφέρω τα μέγιστα για την ομάδα, ώστε να πετύχουμε τους στόχους της νέας σεζόν».

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Κωνσταντίνα Πλατανιά στο γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου, για την αγωνιστική σεζόν 2025-2026.

Σε μια ακόμα πολύ σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Το «τριφύλλι» έδωσε τα χέρια με την 18χρονη Βολιώτισσα χαφ και εξτρέμ Κωνσταντίνα Πλατανιά, η οποία αποκτήθηκε από τα Τρίκαλα.

Πρόκειται για μια ποιοτική επιθετική χαφ με έφεση στο σκοράρισμα και είναι χαρακτηριστικό ότι ήταν πρώτη σκόρερ της Εθνικής Νεανίδων.

Πριν από την ομάδα των Τρικάλων η Πλατανιά είχε αγωνιστεί στον Μαγνησιακό και στον ΝΠΣ Βόλο.

Σε δήλωση της στο www.pao1908.com η Πλατανιά επισήμανε «Νέο κεφάλαιο , νέοι στόχοι. Είναι μεγάλη τιμή που ανήκω πλέον στην οικογένεια του Παναθηναϊκού! Μια νέα πρόκληση ξεκινά κι ανυπομονώ να τα δώσω όλα για το “Τριφύλλι”. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη! Τα καλύτερα έρχονται».

