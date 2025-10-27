Λογαριασμός
Ο μπαμπάς του Γιαμάλ απάντησε στη Ρεάλ: «Ευτυχώς είναι μόνο 18, τα λέμε στη Βαρκελώνη»

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ ύψωσε ασπίδα προστασίας στον γιο του μετά τα όσα του καταλόγισαν από τη Ρεάλ

Γιαμάλ

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν η πέτρα του σκανδάλου στο clasico με τις δηλώσεις που έκανε πριν τον αγώνα και τις αντιδράσεις παικτών της Ρεάλ εναντίον του στο φινάλε του ματς. Ο σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα» είχε πει λίγες μέρες πριν το ντέρμπι πως οι Μαδριλένοι «κλέβουν και γκρινιάζουν», ενώ έκανε… μεγαλόστομες δηλώσεις για τη δική του εμφάνιση, η οποία ωστόσο το απόγευμα της Κυριακής ήταν απογοητευτική.

Ο πατέρας του 18χρονου άσου της Μπαρτσελόνα, Μουνίρ Μασραουί, έσπευσε να τον υπερασπιστεί δημόσια. «Δόξα τω Θεώ που είναι μόνο 18 ετών. Τα λέμε στη Βαρκελώνη», έγραψε στο Instagram αφήνοντας να εννοηθεί πως ο γιος του θα πάρει το… αίμα του πίσω, και πρόσθεσε «Μαζί, μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος».

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Λαμίν Γιαμάλ Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρτσελόνα
