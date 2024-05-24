Πριν μια ώρα περίπου η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Τσάβι. Όλα αυτά λίγες εβδομάδες μετά την οριστική συμφωνία μεταξύ του Ζοάν Λαπόρτα και του Καταλανού τεχνικού να συνεχίσουν παρέα.



Παρόλα αυτά, ένας τσακωμός που είχαν οι δυο άνδρες ήταν αρκετός για να αποφασίσει ο πρόεδρος της Μπάρτσα να απομακρύνει τον Τσάβι μετά από 2,5 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας.



Ο αντικαταστάτης του έχει γίνει γνωστός εδώ και κάποιες ώρες και δεν είναι άλλος από τον Χάνσι Φλικ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γερμανός τεχνικός θα υπογράψει με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2026 και θα φέρει μαζί του και δυο συμπατριώτες του βοηθούς.



Τις επόμενες ημέρες θα επισημοποιηθεί ο «γάμος» των δυο πλευρών και θα γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες.

🚨🔵🔴 Hansi Flick becomes new Barcelona head coach, confirmed and here we go!



The agreement has been completed, worked and now approved by his agent Pini Zahavi on a two year deal.



Contract until 2026.



Understand Flick will bring two German assistants as part of his staff. pic.twitter.com/p702Gu2nWT May 24, 2024

