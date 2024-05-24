Λογαριασμός
Υπογράφει ως το 2026 και αναλαμβάνει την Μπαρτσελόνα ο Χάνσι Φλικ

Ο Χάνσι Φλικ θα είναι ο νέος προπονητής της Μπαρτσελόνα και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο

Hansi Flick

Πριν μια ώρα περίπου η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Τσάβι. Όλα αυτά λίγες εβδομάδες μετά την οριστική συμφωνία μεταξύ του Ζοάν Λαπόρτα και του Καταλανού τεχνικού να συνεχίσουν παρέα.

Παρόλα αυτά, ένας τσακωμός που είχαν οι δυο άνδρες ήταν αρκετός για να αποφασίσει ο πρόεδρος της Μπάρτσα να απομακρύνει τον Τσάβι μετά από 2,5 χρόνια στο τιμόνι της ομάδας.

Ο αντικαταστάτης του έχει γίνει γνωστός εδώ και κάποιες ώρες και δεν είναι άλλος από τον Χάνσι Φλικ. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γερμανός τεχνικός θα υπογράψει με την Μπαρτσελόνα μέχρι το 2026 και θα φέρει μαζί του και δυο συμπατριώτες του βοηθούς.

Τις επόμενες ημέρες θα επισημοποιηθεί ο «γάμος» των δυο πλευρών και θα γνωστοποιηθούν οι λεπτομέρειες.

