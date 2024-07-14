Παναθηναϊκός: Η άτυπη… μονομαχία μεταξύ Λεσόρ και Σλούκα

Ο Παναθηναϊκός σχεδιάζει την επόμενη μέρα με την πρώτη κίνηση με Λορέντζο Μπράουν να έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Οι «πράσινοι» θα προβούν σε μία ακόμα μεταγραφή στους ψηλούς για την ενίσχυση της ρακέτας. Ο Εργκίν Αταμάν γνωρίζει ότι έχει ένα εξαιρετικό σύνολο με το οποίο κέρδισε το ευρωπαϊκό και όπως είναι λογικό δεν θέλει να αλλάξει και πολλά!



Οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι από το… πάνω ράφι και ο Τούρκος τεχνικός το γνωρίζει αυτό. Δύο από τους πρωταγωνιστές των «πράσινων» για το έβδομο αστέρι ήταν αδιαμφισβήτητα ο Κώστας Σλούκας και ο Ματίας Λεσόρ. Μάλιστα οι δυο τους… μονομάχησαν αναφορικά με τα βραβεία του πολυτιμότερου παίκτη σε κάθε αγώνα! Φυσικά είναι μία τελείως άτυπη διάκριση και δεν απασχολεί κανέναν, το σημαντικό είναι ότι η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε τόσες νίκες.

