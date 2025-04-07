Κι όταν παύει να τρέχει, ο Σιώπης είναι η φωνή που θέλεις ν' ακούς από τον πάγκο!

Όταν αντικαταστάθηκε απέναντι στην ΑΕΚ, πάλι καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο και ανταπέδωσε αυτή την αναγνώριση της στήριξης και της αναγνώρισης των προσπαθειών του.



Ο Μανώλης Σιώπης προσφέρει στον Παναθηναϊκό αυτό ακριβώς που θα μπορούσε να πει οποιοσδήποτε για εκείνον, όταν τον περιγράψει. Μέχρι... κεραίας έρχεται η επιβεβαίωση όλων, όσων γνωρίζουν τον Έλληνα χαφ, για τον τρόπο παιχνιδιού του και τη συμβολή του στην ομάδα του.

Η ενέργεια του βραχύσωμου μέσου του «τριφυλλιού» δεν τερματίζει, ούτε περιορίζεται μονάχα στη δική του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά ούτε εξαντλείται. Μόνιμη πηγή δύναμης και αντοχών που όταν οι άλλοι σταματούν, αυτός είναι ικανός να συνεχίσει.



Στο βίντεο της παρακάμερας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, από το ντέρμπι της Κυριακής με την «Ένωση», αποτυπώνεται και κάτι που βρίσκεται ανάμεσα στα σπουδαιότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Σιώπη. Γίνεται η φωνή που θέλει ο ποδοσφαιριστής ν' ακούει από τον πάγκο και τους γύρω του, όταν πλέον έχουν φτάσει εκείνα τα δύσκολα λεπτά της αναμέτρησης που τα πόδια βαραίνουν και ορισμένες φορές δεν συνεργάζονται με το μυαλό.



Ο τρόπος που ο διεθνής χαφ ξεσηκώνει τον Βαγιαννίδη για να συνεχίσει μετά από μια καλή προσπάθεια και του τονώνει το ηθικό, είναι παράδειγμα «ένεσης» που μπορεί να σε κάνει να παίξεις στα... καπάκια άλλο ένα ματς!



Δίπλα του, φυσικά, ο Ζέκα που με τον ίδιο τρόπο ενθαρρύνει τον νεαρό φουλ μπακ. Ο Πορτογάλος, βέβαια έχει και διαφορετικό ρόλο φέτος, ζώντας και στηρίζοντας από τον πάγκο μεν, αλλά όντας συνεχώς όρθιος και με επιθυμία να βοηθάει με οδηγίες τους υπόλοιπους.



Δείτε το στιγμιότυπο:



