Έβγαλε αντίδραση ο Asteras AKTOR στο Περιστέρι, χαμογελάει ο Άρης

Έπειτα από τον πικρό αποκλεισμό στον ημιτελικό του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ, ο Asteras AKTOR έδειξε σφυγμό και πέρασε από το Περιστέρι για τη 2η αγωνιστική των playoffs για τις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League, επικρατώντας 1-0 του Ατρομήτου.



Φοβερό γκολ του Άλβαρες, ο οποίος πέρασε στο ημίχρονο στη θέση του Άλχο και στο 61' πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης, βοηθώντας την ομάδα του να επιστρέψει στις νίκες έπειτα από διάστημα περίπου 2 μηνών!



Ακόμα ένα αρνητικό αποτέλεσμα σε εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία, η οποία έμεινε στους 21 βαθμούς και απέκτησε συγκάτοικο στη 2η θέση του μίνι πρωταθλήματος, τον Αστέρα. Χαμογελάει ο Άρης, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 27 βαθμούς και στο +6 από τους υπόλοιπους διεκδικητές της 5ης θέσης, ενώ υποδέχεται την επόμενη (3η) αγωνιστική τον Ατρόμητο στο «Κλ. Βικελίδης». Τον ΟΦΗ στην Τρίπολη υποδέχονται οι Αρκάδες.

Στο… μυαλό των κόουτς:



Ο Πάμπλο Γκαρσία επέλεξε το 4-3-3 για την ομάδα του και για ακόμα ένα παιχνίδι έπαιξε χωρίς καθαρό φορ, δίνοντας ελευθερία κινήσεων στην επιθετική τριπλέτα. Κάτω από τα δοκάρια ξεκίνησε ο Χουτεσιώτης, με τους Κίνι, Μπρόρσον, Μανσούρ και Αθανασίου να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα. Ουεντραόγκο, Καραμάνης και Τσιγγάρας στα χαφ, με τον Μπάκου στα δεξιά της, τον Τζοβάρα αριστερά και τον Γιουμπιτάνα στην κορυφή της επίθεσης, σε ρόλο «ψευτοεννιαρού».



Από την άλλη, ο Σάββας Παντελίδης παρέταξε τον Asteras AKTOR με 4-2-3-1 και τον Παπαδόπουλο κάτω από την εστία, ενώ την τετράδα στην άμυνα συνέθεσαν οι Άλχο, Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο και Χουχούμης. Αλάγκμπε και Έντερ στη δυάδα του άξονα, με τον Μούμο μπροστά τους. Χατζηγιοβάνης στο δεξί άκρο, Μπαρτόλο στο αριστερό και Γκιοακίνι αιχμή του δόρατος.



Το ματς:



Πολύ δυνατά ξεκίνησε τον αγώνα ο Asteras AKTOR, καθώς μόλις στο 2' είχε τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, ωστόσο ο Αλάγκμπε από κοντά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη, έπειτα από φάουλ του Μπαρτόλο. Ακόμα μια επικίνδυνη φάση για τους Αρκάδες τέσσερα λεπτά αργότερα, όταν και πάλι από στημένη φάση, ο Γκιοακίνι δεν μπόρεσε να δώσει με το κεφάλι κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία.

Απόλυτη κυρίαρχη στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, η οποία είχε και τρίτη πολύ καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, ωστόσο την απώλεσε ο Γκιοακίνι. Ο Αμερικανός φορ έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Μανσούρ, αλλά το πλασέ του ήταν άσχημο και δεν βρήκε εστία. Έκτοτε, το πρώτο ημίχρονο ήταν ένας μονόλογος του Ατρομήτου.



Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία κυκλοφορούσε με υπομονή την μπάλα, οι Μανσούρ και Μπρόρσον είχαν ακρίβεια στις κάθετες μεταβιβάσεις τους και έσπαγαν το pressing των Αρκάδων. Μάλιστα, από μια τέτοια πίεση του Αστέρα και καλή ανάπτυξη των γηπεδούχων, ήρθε και η πιο μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο μέρος. Σέντρα του Κίνι, που δημιούργησε πολλά προβλήματα με τα ανεβάσματά του, ο Τζοβάρας κράτησε ζωντανή τη φάση με το πείσμα και ο Μπάκου σούταρε, με τον Καστάνιο να απομακρύνει πάνω στη γραμμή! Στο 24' ο Ατρόμητος έχασε νέα ευκαιρία, αυτήν τη φορά με τον Μπρόρσον, το σουτ του οποίου κόντραρε στα σώματα. Στη συνέχεια το «αστέρι» είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είχε την κατοχή, αλλά δεν μπόρεσε να δημιουργήσει κάποια αξιόλογη φάση.



Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Παντελίδη να περνάει τον Άλβαρες στη θέση του Άλχο και τον Χουχούμη να παίρνει θέση στο δεξί άκρο της άμυνας. Αλλαγή πλευρών και για τους Χατζηγιοβάνη και Μπαρτόλο, με τον πρώτο να μετατίθεται στα αριστερά και τον δεύτερο στα δεξιά.



Αυτή η τετράδα παικτών ήταν και η βασική πηγή κινδύνων για την άμυνα του Χουτεσιώτη, με τον Αστέρα να «χτυπάει» από τα πλάγιοα. Στο 50' και έπειτα από ωραία ενέργεια του Χατζηγιοβάνη και γύρισμα, ο Μπαρτόλο πλάσαρε, αναγκάζοντας τον Έλληνα γκολκίπερ σε εξαιρετική επέμβαση. Ο διαιτητής Παπαδόπουλος έδωσε πέναλτι, καθώς έκρινε πως ο Τζοβάρας βρήκε τον Μπαρτόλο στην προσπάθειά του να τον κόψει. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR Παπαπέτρου που κάλεσε σε on field review τον Παπαδόπουλο, η απόφαση ανετράπη.



Στο 61' ο Χατζηγιοβάνης σύγκλινε και βρήκε τον Χουχούμη που ανέβηκε από τα δεξιά, εκείνος έκανε τη σέντρα με την άμυνα του Ατρομήτου να μην μπορεί να απομακρύνει, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο Άλβαρες που με ένα φανταστικό σουτ στην κίνηση από τη γωνία της περιοχής άνοιξε το σκορ.

Όσο περνούσε η ώρα τόσα περισσότερα ρίσκα έπαιρνε ο Ατρόμητος, με τον Γκαρσία να ρίχνει στο παιχνίδι Φαν Φεερτ και Καλοσκάμη. Στο 75' το σουτ του Αθανασίου μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Παπαδόπουλος, ενώ στο 79' η καρφωτή κεφαλιά του Καλοσκάμη σταμάτησε στο δοκάρι. Τελευταία καλή φάση για τους γηπεδούχους να φτάσουν στην ισοφάριση ένα σουτ του Αθανασίου στο 90+7', το οποίο όμως δεν βρήκε στόχο, με τους Αρκάδες να παίρνουν μια πολύτιμη νίκη!



MVP: Ο Άλβαρες μπήκε στο παιχνίδι με την έναρξη του δεύτερου μέρους και πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Υπέροχο και ταυτόχρονα καθοριστικό γκολ, που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.



Η «σφυρίχτρα»: Καλή σε γενικές γραμμές η διαιτησία του Παπαδόπουλου. Δύσκολη η φάση του πέναλτι του Μπαρτόλο, χρειάζονται αρκετά ριπλέι για να εξακριβωθεί αν υπάρχει επαφή με τον Τζοβάρα.



Οι ενδεκάδες:



Aτρόμητος (Πάμπλο Γκαρσία): Χουτεσιώτης, Κίνι, Μπρόρσον, Μανσούρ, Αθανασίου, Τσιγγάρας, Ουεντραόγκο, Μπάκου (66' Φαν Φεερτ), Καραμάνης (66' Μίχορλ), Τζοβάρας (57' Καλοσκάμης), Γιουμπιτάνα.



Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Άλχο (46' Άλβαρες), Τριανταφυλλόπουλος, Καστάνιο, Χουχούμης, Αλάγκμπε, Μούμο, (73' Τζανδάρης), Έντερ (90' Ντελί), Χατζηγιοβάνης (83' Ζουγλής), Μπαρτόλο (73' Καλτσάς), Γκιοακίνι.

