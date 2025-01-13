Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φρένο στο νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού, αήττητος για 15 ματς στην περιφέρεια

Ανακόπηκε το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού εκτός έδρας, αλλά το τριφύλλι συνεχίζει την πορεία του χωρίς ήττα

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός υπέστη την πρώτη του απώλεια βαθμών για τη φετινή σεζόν στην περιφέρεια, μένοντας στο ισόπαλο 2-2 με τον Πανσερραϊκό. Πριν από αυτή τη συνάντηση, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια είχε καταγράψει το απόλυτο στις πέντε πρώτες εκτός έδρας αναμετρήσεις της με νίκες απέναντι σε ΟΦΗ (0-1), Βόλο (0-1), Παναιτωλικό (1-2), Αστέρα Aktor (0-1) και Εβαδειακό (0-1).

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark