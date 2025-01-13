Φρένο στο νικηφόρο σερί του Παναθηναϊκού, αήττητος για 15 ματς στην περιφέρεια

Ο Παναθηναϊκός υπέστη την πρώτη του απώλεια βαθμών για τη φετινή σεζόν στην περιφέρεια, μένοντας στο ισόπαλο 2-2 με τον Πανσερραϊκό. Πριν από αυτή τη συνάντηση, η ομάδα του Ρουί Βιτόρια είχε καταγράψει το απόλυτο στις πέντε πρώτες εκτός έδρας αναμετρήσεις της με νίκες απέναντι σε ΟΦΗ (0-1), Βόλο (0-1), Παναιτωλικό (1-2), Αστέρα Aktor (0-1) και Εβαδειακό (0-1).

