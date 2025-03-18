Λογαριασμός
«Διαψεύδονται από τον Παναθηναϊκό τα περί μάνατζμεντ – Στα πλέι οφ σαν να πηγαίνει για πρωτάθλημα»

Ο Διονύσης Δεσύλλας αναφέρθηκε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM στα σενάρια παραχώρησης του μάνατζμεντ του Παναθηναϊκού αλλά και στη νοοτροπία που πρέπει να έχει η ομάδα

Παναθηναϊκός: «Διαψεύδονται τα περί μάνατζμεντ»

«Φρένο» στα τελευταία σενάρια παραχώρησης του μάνατζμεντ του Παναθηναϊκού έβαλε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας.

«Από την ΠΑΕ διαψεύδουν κατηγορηματικά το σενάριο παραχώρησης του μάνατζμεντ του Παναθηναϊκού. Δεν είναι και το στυλ του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού στις δουλειές του, να έχει ο ίδιος το μαγαζί και να το τρέχει κάποιος άλλος. Στην παρούσα φάση δεν τίθεται θέμα, δεν λειτουργεί έτσι και ο Γιάννης Αλαφούζος, αν αλλάξει κάτι στο μέλλον το βλέπουμε», ανέφερε σχετικά.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επισήμανε ότι στο «τριφύλλι» είναι αποφασισμένοι να μπουν στα πλέι οφ με την λογική ότι είναι κοντά στην κορυφή και διεκδικούν το πρωτάθλημα και αυτό οφείλουν να κάνουν.

Παράλληλα, ο Δεσύλλας σημείωσε πως, εκτός από την προετοιμασία για το «μίνι πρωτάθλημα», ο Βιτόρια προγραμματίζει κάποια πράγματα και για την επόμενη σεζόν, όπου επίσης θα βρίσκεται στον πάγκο.

