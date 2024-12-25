Περνούν τα Χριστούγεννα με τις δίδυμες συζύγους τους οι Καρβαχάλ και Χοσέλου

Ντάνι Καρβαχάλ και Χοσέλου πέρασαν μικρό διάστημα της καριέρας τους μαζί, καθώς ξεκίνησαν μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης και συνυπήρξαν ξανά στη «βασίλισσα» πέρυσι - πριν ο Ισπανός επιθετικός πάει στο Κατάρ.

Ωστόσο, οι δύο Ίβηρες πέρασαν μαζί τα Χριστούγεννα, καθώς είναι... μια οικογένεια. Βλέπετε, είναι παντρεμένοι με δύο δίδυμες αδερφές!

Η Μέλανι και η Δάφνη Κανιθάρες, γεννημένες στη Μαγιόρκα με ολλανδικές ρίζες, αποτελούν το άλλο μισό των δύο ποδοσφαιριστών, με την πρώτη να είναι με τον Χοσέλου από το 2016 και τη δεύτερη με τον Καρβαχάλ εδώ και δύο χρόνια...

Dani Carvajal and Joselu celebrate Christmas together as they are married to twin sisters. 🥰🎄 pic.twitter.com/s4TtIc8sOS — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 25, 2024

