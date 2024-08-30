H 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική, όπου ξεχωρίζουν οι εκτός έδρας δοκιμασίες των ομάδων του big-4 και ο bwinΣΠΟΡ FM σας μεταφέρει τη

δράση από όλα τα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας.

Το πρόγραμμα ανοίγει το Σάββατο (31/08) με τον αγώνα Λαμία-Ολυμπιακός στις 19:30. Τριάντα λεπτά αργότερα παίζουν Άρης-Αστέρας AKTOR και στις

22:00 Παναιτωλικός-Πανσερραϊκός.

Την Κυριακή (01/09) μπαίνουμε σε αγωνιστικό ρυθμό από τις 19:00 με την ΑΕΚ να φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό, ενώ στις 19:30 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό. Στις 20:30 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η αυλαία πέφτει στις 22:00 με την αναμέτρηση Athens Καλλιθέα-Παναθηναϊκός.

Μετά το τέλος των παιχνιδιών, παραμείνετε συντονισμένοι για ρεπορτάζ, σχόλια και την καθιερωμένη επικοινωνία με τους ακροατές, μόλις ανοίξουν οι

τηλεφωνικές γραμμές.

Όλα αυτά, εδώ!

Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

