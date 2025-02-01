Παναθηναϊκός-ΟΦΗ: Μονόδρομος η επιστροφή στις νίκες στην ημέρα μνήμης για τον Μίμη Δομάζο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League (18:00, Cosmote TV, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), με τη νίκη να αποτελεί μονόδρομο για το «τριφύλλι» έπειτα από την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως ΠΑΟΚ-ΑΕΚ παίζουν μεταξύ τους και ένας από τους δύο - ή αμφότεροι - θα έχουν απώλειες.

Μια αγωνιστική που είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση της βίας από τη διοργανώτρια αρχή και μια ημέρα μνήμης για τον Μίμη Δομάζο, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να τιμήσει τον θρύλο του μπροστά στον κόσμο του.

Ο Ρουί Βιτόρια παραμένει αήττητος στο ελληνικό πρωτάθλημα από την στιγμή που ανέλαβε τους «πράσινους», διευρύνοντας το σερί του στους 14 αγώνες, ολοκληρώνοντας παράλληλα και ένα δύσκολο πρόγραμμα με 3 ντέρμπι, στα οποία συγκέντρωσε 7 βαθμούς.

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 40 βαθμούς, σε ισοβαθμία με την ΑΕΚ και στο πλην 4 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, το «τριφύλλι» θέλει να κλείσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με συνεχόμενες νίκες, αρχής γενομένης από το ματς με τον ΟΦΗ και να μπει στα playoffs σε όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση γίνεται. Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός είχε φύγει νικητής από το Ηράκλειο με 1-0 και τον Τετέ να σκοράρει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης.

Κόντρα στους Κρητικούς θα προσπαθήσει να το κάνει με αρκετές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Ίνγκασον, Μαξίμοβιτς και Τζούριτσιτς, καθώς επίσης και οι τραυματίες Γεντβάι και Αράο. Αντιθέτως, το παρών για πρώτη φορά στην αποστολή δίνουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, Σφιντέρσκι και Σιωπής.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Νίκας, Φικάι.

Από την άλλη ο ΟΦΗ αποτελεί τον ορισμό της mid-table ομάδας. Βρίσκεται στην 7η θέση, με 27 βαθμούς και με μηδενικό συντελεστή τερμάτων, έχοντας βάλει 27 γκολ και δεχθεί πάλι 27!

Στόχος των Κρητικών είναι η είσοδός τους στα playoffs των θέσεων 5-8, όπου θα κριθεί το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Βρίσκεται στο πλην 4 από τον 5ο Asteras AKTOR και στο συν 2 από τον 9ο Ατρόμητο, γεγονός που σημαίνει πως κάθε βαθμός είναι πολύτιμος.

Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε στο Γεντί Κουλέ 3-2 του Πανσερραϊκού, με τον Τιάγκο Νους να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής με δύο γκολ.

Ωστόσο, ο Αργεντινός εξτρέμ είναι τιμωρημένος για το σημερινό ματς, καθώς αποβλήθηκε.

Απών θα είναι και ο Σενγκέλια λόγω τιμωρίας, ενώ στην αποστολή βρίσκονται ο νεοαποκτηθείς Κέβιν Λιούις και ο Αντριάν Ριέρα, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις μετά από 1,5 μήνα. Αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να παρατάξει την ομάδα με τριάδα στην άμυνα α Μίλαν Ράσταβατς ελέω απουσιών.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ:

Χριστογεώργος, Ναούμοφ, Μαρινάκης, Γκονζάλεθ, Λιούις, Χατζηθεοδωρίδης, Χριστόπουλος, Σίλβα, Μπρεσάν, Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Μπάκιτς, Νέιρα, Φούντας, Ριέρα, Θεοδοσουλάκης, Γιούνγκ και Σαλσέδο.

Πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Ουναΐ, Τετέ, Μπακασέτας, Πελίστρι, Ιωαννίδης.

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλεθ, Σίλβα, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Μπάκιτς, Φούντας, Γιουνγκ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Γιώργος Χριστοδούλου

Τέταρτος: Γιάννης Στεργιώτης

VAR: Σπύρος Ζαμπαλάς, AVAR: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.