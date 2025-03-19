Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (19/3) από τον θάνατο του εμβληματικού ηγέτη του Παναθηναϊκού, Θανάση Γιαννακόπουλου.
Με εκείνον και τον αδερφό του Παύλο στην προεδρία, ο Παναθηναϊκός διένυσε την πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας του, κατακτώντας 7 Πρωταθλήματα Ευρώπης, 13 Πρωταθλήματα Ελλάδας, 9 Κύπελλα και 1 Διηπειρωτικό, έχοντας παράλληλα τεράστια προσφορά και στον Ερασιτέχνη!
«Θανάσης Γιαννακόπουλος 27 Φεβρουαρίου 1931 - 19 Μαρτίου 2019. Για πάντα στην καρδιά μας!». έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η «πράσινη» ΚΑΕ, συνοδεύοντάς τη με μία φωτογραφία του μεγάλου διοικητικού της ηγέτη!
Θανάσης Γιαννακόπουλος— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 19, 2025
27 Φεβρουαρίου 1931 - 19 Μαρτίου 2019
Για πάντα στην καρδιά μας!#paobcaktor pic.twitter.com/AxzlHS8Wu5
