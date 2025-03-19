Λογαριασμός
Έφτασε στο προπονητικό της εθνικής Γαλλίας με jacket αξίας σχεδόν 4.000 ευρώ ο Εμπαπέ!

Ο Κιλιάν Εμπαπέ τράβηξε τα βλέμματα πάνω του κατά την άφιξή του στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Γαλλίας, φορώντας ένα εντυπωσιακό jacket   

Εμπαπέ

Τράβηξε τα βλέμματα πάνω του κατά την άφιξή του στο προπονητικό κέντρο της εθνικής Γαλλίας ο Κιλιάν Εμπαπέ!

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης θα βρίσκεται στη διάθεση του Ντιντιέ Ντεσάν για τις επερχόμενες αναμετρήσεις των «τρικολόρ» με την Κροατία (20 και 23 Μαρτίου) στο πλαίσιο των playoffs του Nations League, εντυπωσιάζοντας με το πανάκριβο jacket που φορούσε ενώ έμπαινε στο προπονητικό κέντρο!

Συγκεκριμένα, ο Εμπαπέ εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό λευκό jacket, το οποίο είναι από την ειδική συλλογή που δημιούργησε η Dior σε συνεργασία με τον Αμερικανό καλλιτέχνη KAWS και κοστίζει 3.970 ευρώ!

Το λευκό αυτό jacket, είναι κατασκευασμένο από μαλλί και διαθέτει κεντημένες λεπτομέρειες σε κίτρινο και ροζ χρώμα, μαζί με ένα χαρακτηριστικό σχέδιο πράσινου φιδιού, το οποίο σχηματίζει το λογότυπο της Dior!

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κιλιάν Εμπαπέ
