Δεκαπενταύγουστος του 2023, παράταση, πέναλτι και πρόκριση στη Μασσαλία. Έναν χρόνο μετά, παράταση, πέναλτι και αποκλεισμός στο Άμστερνταμ. Χθες, μια από... τα ίδια, με την σειρά να επαληθεύεται και τον... Θεό του ποδοσφαίρου να δίνει πίσω όσα χρωστούσε στον Παναθηναϊκό.

Έναν Παναθηναϊκό ο οποίος κατάφερε να αποκλείσει τη Σαχτάρ Ντόνεσκ με 4-3, στην πιο ψυχοφθόρα διαδικασία που υπάρχει στο ποδόσφαιρο, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, καθώς απέκρουσε δύο εκτελέσεις και έβαλε την «σφραγίδα» του σε αυτή την σπουδαία επιτυχία.

Ο Πολωνός γκολκίπερ που τόσα έχει ακούσει, ακόμα περισσότερα έχει… διαβάσει, αλλά ήταν εκεί «Κέρβερος», όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Ουκρανούς άλλωστε, για να (από)δείξει ότι η ισοπέδωση δεν βοήθησε ποτέ και κανέναν! Όλοι, πλέον, πρέπει να ξέρουν και τα καλά του και τα... στραβά του.

Αναμφίβολα, πρόκειται για απονομή δικαιοσύνης, με βάση την εικόνα της ομάδας του Ρουί Βιτόρια, σε όλα τα φετινά ευρωπαϊκά της παιχνίδια, με τον Πορτογάλο τεχνικό να… βάζει σφραγίδα και να αποσυναρμολογεί έναν αντίπαλο που προερχόταν από πρόκριση επί της Μπεσίκτας με 6-1 τέρματα και πέρυσι έπαιζε στο Champions League, για να μην ξεχνιόμαστε...

Σε ένα -ακόμα- παιχνίδι της μοίρας, credits δικαιούται άλλος ένας ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» ο οποίος αν μη τι άλλο δεν τυγχάνει και της καθολικής αποδοχής, προφανώς και με δική του υπαιτιότητα. Για τον Ντάνιελ Μαντσίνι ο λόγος, με τον Αργεντινό να έχει το νικητήριο χτύπημα, με φοβερή εκτέλεση παρότι θα περίμενε κανείς το άγχος να τον καταβάλει.

Ειδικής μνείας χρίζει η απόδοση δύο ακόμα ποδοσφαιριστών των νικητών: του Φώτη Ιωαννίδη ο οποίος έδωσε άλλη πνοή με την είσοδό του, έκανε πολλές δουλειές, ενώ σκόραρε και από την άσπρη βούλα. Αλλά και του Γιώργου Κυριακόπουλου, που έχει βαλθεί να… βγάλει τα λεφτά της απόκτησής του πριν μπει ο χειμώνας, με τις σταθερά καλές του εμφανίσεις!

Ο Αρντά Τουράν ανέφερε ότι δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη των πέναλτι, εξ ου και δεν δούλεψε με την ομάδα του πάνω σε αυτό το ενδεχόμενο. Κακό του… κεφαλιού του αφενός, έχοντας ωστόσο φάει τα γήπεδα με το κουτάλι, θα (πρέπει να) παραδεχτεί και ο ίδιος ότι στα 210 συνολικά λεπτά, αν κάποιος άξιζε να περάσει, αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός!

Πέραν όλων των παραπάνω βέβαια και ανεξαρτήτως πεποιθήσεων, «οφειλών» και… προκαταλήψεων πρέπει να καταγράψουμε και την δουλειά που, αντιθέτως, έγινε από την απέναντι πλευρά στην συγκεκριμένη διαδικασία. Το προπονητικό επιτελείο των τερματοφυλάκων φρόντισε να καθοδηγήσει σωστά τον Ντραγκόφσκι, εκείνος να… κατεβάσει ρολά όταν κλήθηκε να το κάνει την κρισιμότερη στιγμή και κάπως έτσι οι «πράσινοι» εξασφάλισαν σίγουρα μια θέση στη League Phase, είτε αυτή θα είναι στο Europa League είτε στην χειρότερη στο Conference League.

Παράλληλα, όμως, εκτός από την ψυχολογία -ομάδας και κόσμου που ανέβηκε κατακόρυφα και δικαίως- αλλά και το πρεστίζ, εξασφάλισαν μαζί και ένα ποσό γύρω στα δέκα εκατομμύρια ευρώ, που θα μπει στα ταμεία τους και θα τους βοηθήσει τόσο με το cost control όσο και για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ τους, η οποία δρομολογείται ήδη…

Προφανώς και δεν είναι… όλα καλά, όλα ανθηρά για τον Παναθηναϊκό. Ούτε και τώρα κατάφερε να βρει γκολ, έμεινε με ένα σε τέσσερις αγώνες, έχοντας μάλιστα και αριθμητικό πλεονέκτημα για περίπου 40 λεπτά. Χρειάζεται να βελτιώσει πράγματα και στις -πολλές φορές- επιπόλαιες επιλογές των παικτών του στο τελευταίο τρίτο, σε επίπεδο δημιουργίας και εκτέλεσης.

Παιχνίδια σαν και αυτό της Κρακοβίας, ωστόσο, τα κερδίζεις, δεν τα παίζεις. Ούτε ψάχνεις για «καλό ποδόσφαιρο». Στην τελική, από την Ρέιντζερς, στις λεπτομέρειες αποκλείστηκε. Η τύχη του γύρισε την πλάτη σε δύο περιπτώσεις. Ε, τώρα του το ανταπέδωσε… Για να μην χάσουμε και το μυαλό μας, τέτοιες ώρες, αυτό που μετράει -και θα μετράει πάντοτε- είναι το αποτέλεσμα.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το ίδιο το ματς, καμία από τις δύο ομάδες δεν θέλησε να ρισκάρει και να πάρει πολλές πρωτοβουλίες στο πρώτο 45λεπτο, που αποδείχτηκε της… υπομονής. Με την ομάδα του Βιτόρια να είναι ιδιαίτερα «συμπαγής», τις γραμμές να έχουν σωστές αποστάσεις και να μην αφήνουν τον αντίπαλο να παίξει στα μεσοδιαστήματα. Παράλληλα, είχε τις στιγμές της με τους Νεμάνια Μαξίμοβιτς και Κάρολ Σφιντέρσκι να τις σπαταλούν. Η Σαχτάρ ήταν «βραχυκυκλωμένη», ενώ στη μοναδική συνεργασία που της επιτράπηκε να φτιάξει, στο 38ο λεπτό, το γκολ του Νεβέρτον δεν μέτρησε, ορθά, για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια… άλλη ιστορία, πάντως. Είχε καλύτερο ρυθμό, αλλά και περισσότερες φάσεις από αμφότερες τις ομάδες, έστω και αν δεν σημειώθηκε κάποιο τέρμα. Οι φιλοξενούμενοι αποκόμισαν μάλιστα και αριθμητικό πλεονέκτημα στο 81’, με την αποβολή του Οτσερέτσκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα, το οποίο όπως προαναφέραμε όχι μόνο δεν εκμεταλλεύθηκε αλλά παραλίγο να δει τον αντίπαλό του να σκοράρει. Με τον Νεβέρτον να στέλνει εξ επαφής την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Ντραγκόφσκι, στο 88’ και να στέκεται, επιτέλους, μια φορά και τυχερός!

Στην παράταση, η φυσιολογική κούραση και το… άγχος για το αποτέλεσμα, οδήγησαν σε ένα μοτίβο με χαμηλό τέμπο και χωρίς κάποια αξιόλογη φάση, με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει πάντως την κατάσταση. Ο Βιτόρια έβαλε και τον Γερεμέγεφ στο 113’, παίζοντας πλέον με τριάδα στην άμυνα, τους Μαντσίνι - Ζαρουρί στις δύο πλευρές και τον Σουηδό σέντερ φορ στο πλευρό του Ιωαννίδη, για να σπρώξει την Σαχτάρ στα καρέ της, έχοντας πάρει την κατοχή της μπάλας.

Ενώ το γυριστό σουτ του Μαξίμοβιτς λίγο πριν την εκπνοή, έξω από την μικρή περιοχή, κόντραρε στον Ματβιένκο και το 0-0 οδήγησε στη «ρώσικη ρουλέτα» και τα… γνωστά αποτελέσματα, που φέρνουν πλέον την Σάμσουνσπορ στο δρόμο του και μας υπόσχονται δύο ακόμα σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές...

