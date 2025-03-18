«Beyond Football Conference 2025»: Το κορυφαίο συνέδριο για την οργάνωση και διοίκηση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου επιστρέφει δυναμικά

Το «Beyond Football Conference 2025» επιστρέφει για τρίτη συνεχή χρονιά, εδραιώνοντας τη θέση του ως το κορυφαίο συνέδριο για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Μαρτίου 2025 στο ξενοδοχείο «Mystras Grand Palace Resort & Spa» στη Σπάρτη, συγκεντρώνοντας κορυφαίους επαγγελματίες, ειδικούς και φορείς του αθλητισμού.

Το συνέδριο αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων και οργανισμών. Μέσα από συζητήσεις και εισηγήσεις από κορυφαίους διεθνείς και εγχώριους ειδικούς, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και να εξερευνήσουν τις νέες τάσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Οι κύριες θεματικές του συνεδρίου είναι:

Leadership & Strategy: The Modern Game’s Decision-Makers | Building winning teams on and off the pitch

From Talent to Pro: The Future of Football Development | Shaping the next generation of elite players

Scouting & Game Intelligence: The Data-Driven Edge | Uncovering talent & decoding the game

Innovation & Tech: The Future of Football | Transforming the game through data & AI

Beyond the Game: Football Business & Social Impact | Building brands, driving revenue & making a difference

Beyond Performance: Player Care & Well-Being | Maximizing potential on and off the pitch

Optimizing Football Performance & Injury Prevention | Science-driven strategies for peak performance

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα φιλοξενηθούν πάνω από 30 διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προερχόμενοι από τον χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της αθλητικής βιομηχανίας, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο φόρουμ που αναδεικνύει τις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού και διεθνούς ποδοσφαίρου.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την επιστημονική ομάδα "Beyond Sports", με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Σπάρτης. Επιπλέον, τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της Super League 1, της Super League 2 και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Για να εξασφαλίσετε τη θέση σας και να λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης, εγγραφείτε μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.ticketmaster.gr/beyond-football-conference-2025_sen_2007047.html

Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στο σημαντικότερο συνέδριο που διαμορφώνει το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου!

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.beyondsports.gr.

