Θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και των εθνικών ομάδων χαρακτήρισε ο Μάκης Γκαγκάτσης τη συμφωνία για την αγορά του προπονητικού κέντρου της Παιανίας, μετά την έγκριση της απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ. Αναλυτικά, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας δήλωσε:

«Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα για τις Eθνικές Oμάδες, που για πρώτη φορά θα αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και την επιτυχία τους στο μέλλον.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Γιώργο Βαρδινογιάννη, το όνομα του οποίου θα φέρει το προπονητικό κέντρο των Εθνικών Ομάδων. Ο κ. Βαρδινογιάννης είναι ένας άνθρωπος που οραματίστηκε και κατασκεύασε ένα πρωτοποριακό έργο, θέτοντας νέα δεδομένα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα το δικό του όραμα συναντά το δικό μας όνειρο και η σπουδαία κληρονομιά της Παιανίας προσλαμβάνει εθνική διάσταση.

Το προπονητικό κέντρο της Παιανίας είναι ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε το μέλλον των Εθνικών Ομάδων. Είμαι υπερήφανος που ως ΕΠΟ κάνουμε ένα τόσο σημαντικό βήμα πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκλογή μας και δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ. Συνεχίζουμε τη στρατηγική μας κατεύθυνση με αποφασιστικότητα».

