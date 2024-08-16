Μπάσκετ: Μπλακ-άουτ η Εθνική Παίδων, αποκλείστηκε με 77-71 από την Ισπανία

Μια τεράστια ευκαιρία να προκριθεί σε τελικό Eurobasket U16 για έκτη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά το 1999, έχασε το βράδυ της Παρασκευής (16/08) η Εθνική μας ομάδα Παίδων.

Παρά το γεγονός πως το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας παρουσίασε εξαιρετικό πρόσωπο στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς, κρατώντας τη νίκη και την πρόκριση στα χέρια της μέχρι το 35ο λεπτό, όταν και προηγήθηκε με +11 (56-67), εντούτοις, το σύνολο του Γιάννη Καλαμπόκη υπέστη ένα απίστευτο μπλακ-άουτ για τα επόμενα τέσσερα λεπτά, διάστημα στο οποίο δέχθηκε 20-0 σερί από τους Ισπανούς (!), γνωρίζοντας έτσι μοιραία την ήττα με το τελικό 77-71.

Κρίμα, γιατί τα παιδιά της «γαλανόλευκης» πάλεψαν με πάθος και ψυχή σε όλο το ματς, καθώς, όχι μόνο κοίταξαν στα... μάτια την Ισπανία, αλλά κατάφεραν να επιβάλουν το δικό τους στιλ παιχνιδιού με την εξαιρετική άμυνα και την ασφυκτική πίεση. Χαρακτηριστικό είναι πως η Ελλάδα κράτησε την Ισπανία στους 15 πόντους στην πρώτη περίοδο και τους 11 στην τρίτη περίοδο, την ώρα όπου η «ρόχα» είχε την καλύτερη επιθετική συγκομιδή στο τουρνουά με 91,2 πόντους κατά μέσο όρο.

Κορυφαίος για τους νικητές και εκείνος που έδωσε το σύνθημα αντεπίθεσης ήταν ο Χαβιέρ Βιγκέρ της Μπασκόνια με 20 πόντους, με τον Μάρκος Ζουρίτα της Ρεάλ Μαδρίτης να προσθέτει 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για την Ελλάδα, ξεχώρισαν οι Χαϊδεμένος (16π.), Χατζηλάμπρου (11π.) και Ασημένιος (13π.), ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που έβαλαν το «λιθαράκι» τους στη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας μέχρι να έρθει η αγωνιστική... κατάρρευση στο φινάλε.

Το ματς:

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο στο πρώτο τετράλεπτο του ματς για το 7-6 υπέρ της Ισπανίας. Με την άμυνα της Ελλάδας να αρχίζει να αποδίδει καρπούς, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και στο μπροστά μέρος του παρκέ. Με μυαλωμένες και στοχευμένες επιθέσεις, κυκλοφορώντας σωστά και γρήγορα την μπάλα μέχρι να βρει τις κατάλληλες συνθήκες για σουτ, η Εθνική μας κατάφερε να προσπεράσει στο σκορ για το 16-12 στο 7’, χάρη κυρίως στα καλάθια των Ασημένιου και Χατζηλάμπρου. Μάλιστα, λίγο αργότερα, με δύο διαδοχικά τρίποντα των Ασημένιου και Χαρτώνα η διαφορά ανέβηκε στο +8 (14-22), προτού οι Χαϊδεμένος και Μπαρμπαγιάννης από την γραμμή των βολών διαμορφώσουν το 25-15 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα μεγάλο τρίποντο του Μπαρμπαγιάννη, με το οποίο η Εθνική μας ομάδα ανέβασε τη διαφορά στο +13 (15-28), προτού οι Ισπανοί «ροκανίσουν» τη διαφορά με τον Ντιάλο για το 28-20 στο 12’. Παρά τα ντράιβ των Χαϊδεμένου και Ασημένιου, οι Ίβηρες συνέχισαν να μαζεύουν τη διαφορά, δείχνοντας πως έχουν πάρει για τα καλά το μομέντουμ του αγώνα. Με τον Μάρκος Ζουρίτα να πραγματοποιεί εκπληκτικό δεκάλεπτο με 15 πόντους, η «ρόχα», όχι μόνο μείωσε τη διαφορά, αλλά πέρασε και μπροστά με 35-34 στο 17’. Η είσοδος του Τσώνη στο παρκέ βοήθησε το σύνολο του Γιάννη Καλαμπόκη να ξαναβρεί την σκληράδα της και τη μαχητικότητά της, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το ημίχρονο στην απόλυτη ισορροπία (40-40), με την Εθνική μας να βρίσκει τρεις πόντους στα τελευταία 20'' (ένα κάρφωμα, 1/2 βολές) μετά από δύο κλεψίματα.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου φάνηκε πως καθάρισε το μυαλό των διεθνών μας, οι οποίοι μπήκαν εξαιρετικά και στις δύο άκρες του παρκέ στην τρίτη περίοδο. Με τον Χαϊδεμένο να πετυχαίνει τέσσερις πόντους και τον Χατζηλάμπρου 5, αλλά και την άμυνά μας να κλέβει τρεις φορές την μπάλα στο πρώτο τρίλεπτο, η Εθνική μας έτρεξε ένα γρήγορο σερί 9-2, για το 49-42 στο 23'! Συνεχίζοντας να παίζει πιο πολύ από το «ζωγραφιστό», η Ισπανία μπορεί να δυσκολευόταν να βρει σκορ, ωστόσο, ακόμα και έτσι, μείωσε σε 52-48 στο 26'. Παρ' όλα αυτά, η άμυνα της Εθνικής μας ομάδας ήταν για... σεμινάριο, οδηγώντας τους Ισπανούς σε συνολικά 9 λάθη (!), κρατώντας τους παράλληλα στους μόλις 11 πόντους. Κάπως έτσι, η άμυνα, νίκησε την κορυφαία επίθεση της διοργάνωσης και στο τρίτο δεκάλεπτο (91,2π. στη διοργάνωση η Ισπανία), με την Ελλάδα να κλείνει την περίοδο στο +5 για το 56-51.

Με δύο μεγάλα σουτ του Ηλία Χαϊδεμένου και ένα του Βασίλη Χαρτώνα, η Εθνική μας ομάδα μπήκε αποφασισμένη στην τέταρτη και τελευταία περίοδο να καθαρίσει την υπόθεση πρόκρισης για τον μεγάλο τελικό, κάνοντας το +12 και το 63-51 στο 32'.

Μάλιστα, τρία λεπτά αργότερα, με καλάθι του Σκληρού, η Ελλάδα έκανε το 67-56, δείχνοντας πως έχει το μομέντουμ και τα ηνία του αγώνα. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ήρθε το... ολικό μπλακ-άουτ για το σύνολο του Γιάννη Καλαμπόκη, με τον Βιγκέρ σε πρώτο πλάνο να οδηγεί την Ισπανία στο απίστευτο 20-0 σερί για το 76-67 στο 39', φτάνοντας έτσι στη νίκη με το τελικό 77-71...

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 40-40, 51-56, 77-71.

