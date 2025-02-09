Σε πολύ σκληρό ύφος απάντησε η ΠΑΕ ΑΕΚ στις χθεσινές δηλώσεις του Κυριάκου Κυριάκου για λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Οι «κιτρινόμαυροι» τον χαρακτηρίζουν «τζάμπα μάγκα», αναφέρουν πως γίνεται σκόπιμη προσπάθεια να συγκαλύψουν πίσω από το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου «εγκληματικές χουλιγκανίστικες συμπεριφορές», ενώ κάνουν λόγο για παρασκήνιο που στήνεται. Η επίσημη θέση της «Ένωσης» καταλήγει αναφέροντας πως «… η επαναλαμβανόμενη καραμέλα κάποιων για το 2018, σύντομα θα τους γίνει πικρή».

Αναλυτικά η τοποθέτηση της ΑΕΚ:

«Αυτές τις μέρες που δοκιμάζεται η κοινωνία της Σαντορίνης και ο ελληνικός τουρισμός στο σύνολο του, το πρώτο μέλημα είναι η ασφάλεια του κόσμου και η οικονομία της χώρας.

Δυστυχώς την ίδια στιγμή εμφανίζεται κι ένας υπάλληλος – πιόνι που δεν αξίζει να εκπροσωπεί τον ΠΑΟΚ και με παραληρηματικό λόγο αναφέρεται σε ένα χωρίς κανένα έρεισμα γελοίο αίτημα προπαγάνδας. Από αυτή που ξέρει καλά να κάνει. Ένας προβοκάτορας, που είναι και νομικά άσχετος.

Μετά τον πρώτο γύρο τιμωρίας της ομάδας του, με τον ίδιο πρωτοστάτη στα επεισόδια και στην προπαγάνδα, επιχειρεί και νέα προβοκάτσια και κάνει το μοιραίο λάθος να ξεκινήσει και δεύτερο γύρο ‘καβαλήματος καλαμιού’. Μόνο που το κόστος το πλήρωσε η μεγάλη ιστορική ομάδα του ΠΑΟΚ, και οι φίλαθλοι του. Τζάμπα μάγκας, με το κόστος να πρέπει να το υποστούν άλλοι.

Το σύμπαν δίνει μαθήματα... Η απαγόρευση της εισόδου στα γήπεδα των ποινικά διωκόμενων προπονητή και παικτών, έφερε στον ΠΑΟΚ νέα πνοή και αλλαγή πορείας. Ηλίου φαεινότερον. Και ο νοών νοείτω...

Μιλάει δε ο υπάλληλος -πιόνι, για αρχές, αγωνιστικό πάθος και θαρραλέα ψυχή. Μόνο που αν ο ίδιος μπει σε πραγματικές συνθήκες αγωνιστικού ανταγωνισμού που τα απαιτούν όλα αυτά, θα σωριαστεί ζαλισμένος κάτω...

Επίσης, στην επίμονη προσπάθεια να παραπλανήσουν τον κόσμο, σκόπιμα προβάλλουν δήθεν το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου για παραβάσεις του κοινού ποινικού δικαίου. Θέλουν δηλαδή στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου να συγκαλύπτονται και να μην τιμωρούνται από την τακτική δικαιοσύνη, εγκληματικές χουλιγκανίστικες συμπεριφορές στα γήπεδα.

Ο ΠΑΟΚ οφείλει στα σχεδόν 100 χρόνια ιστορίας του να απομακρύνει ανθρώπους που προσβάλλουν το ήθος τις αρχές και την κουλτούρα του και που δεν έχουν την ευθιξία να ζητούν έστω μια απλή συγγνώμη, όταν προβαίνουν σε ντροπιαστικές συμπεριφορές για το Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

Ντροπή για το σκηνικό και το παρασκήνιο που κάποιοι έστησαν και συνεχίζουν να στήνουν...

Αύριο στην συνεδρίαση της Σούπερ Λίγκας έχουμε πολλά να πούμε... Θα βγουν όλα στην φόρα και θα αποκαλυφθούν οι αλήθειες και η ντροπή για τους υποκινητές.

Όσο για την επαναλαμβανόμενη καραμέλα κάποιων για το 2018, σύντομα θα τους γίνει πικρή...».

