Μπάνκι: «Πετύχαμε τον στόχο μας στην Αθήνα - Να απορρίψουμε την επιθυμία του Παναθηναϊκού για ρεβάνς»

Μετά από δύο πολύ δυνατά παιχνίδια στην Αθήνα, η σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR και της Αναντολού Εφές μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου αύριο, Τετάρτη (30/04, 20:45) θα διεξαχθεί το Game 3 στο «Basketball Development Center».

Μιλώντας στο σάιτ του συλλόγου, ο προπονητής των Τούρκων, Λούκα Μπάνκι, στάθηκε στον στόχο που πέτυχε η ομάδα του στην Αθήνα κάνοντας το break στο δεύτερο ματς, τονίζοντας πως η σειρά αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη και κλειστή, όπως συνέβη και στα ματς του ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη σε αυτό το νέο κεφάλαιο της σειράς. Αυτός ήταν ο στόχος που είχαμε θέσει πριν παίξουμε το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα. Τα δύο πρώτα παιχνίδια απέδειξαν πόσο κλειστή και ισορροπημένη θα είναι αυτή η σειρά. Και στα δύο παιχνίδια, καμία ομάδα δεν είχε διψήφια διαφορά.

Γι’ αυτό πρέπει όλοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για 40 λεπτά, να συγκεντρωθούν πολύ καλά και να έχουν την καλύτερη δυνατή συνέχεια, γιατί πιστεύω ότι μόνο τόσο ταλαντούχες ομάδες και ταλαντούχοι παίκτες είναι ικανοί να αλλάξουν το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή σε μια τέτοια σειρά. Γι’ αυτό μετά το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο κερδίσαμε, πρέπει τώρα να προετοιμαστούμε για να απορρίψουμε την επιθυμία τους να πάρουν τη ρεβάνς από εμάς.

Παίζουμε απέναντι στους πρωταθλητές της EuroLeague και θα δείξουν όλες τους τις δυνατότητες απέναντί μας και γι’ αυτό θέλουμε να ανταποκριθούμε όπως κάναμε στην Αθήνα, έτοιμοι να παλέψουμε από την αρχή του αγώνα».

