Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε όλα εδώ και μερικές ημέρες και αφού διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες ο Τούρκος σέντερ είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του με την πράσινη φανέλα. Συγκεκριμένα, ο 26χρονος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών και σύντομα θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.

Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι ο Παναθηναϊκός έκλεισε και τη φροντ λάιν του που θα αποτελείται από τους Ομέρ Γιουρτσεβέν, Ματίας Λεσόρ και Κώστα Αντετοκούνμπο και έτσι μένει να αποχωρήσει ο Πολωνός, Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι.

Ο Γιουρτσεβέν αγωνίστηκε στη Φενέρμπαχτσε από το 2013 μέχρι και το 2016, όταν και μετακόμισε στις ΗΠΑ, ώστε να αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Ο Τούρκος σέντερ δεν έγινε ποτέ ντραφτ από ομάδα του ΝΒΑ, αλλά κατάφερε να παίξει στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου το 2021 με τους Χιτ, στους οποίους έμεινε μέχρι το 2023, ενώ την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα των Τζαζ.

