Ολυμπιακός: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας

Έκανε sold out πριν ξεκινήσει σεζόν ο Ολυμπιακός!



Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν, καθώς μέσα σε ελάχιστα λεπτά διατέθηκαν τα 902 εισιτήρια διαρκείας, που βγήκαν την Πέμπτη (29/8) για τους νέους κατόχους.



Έτσι, ήδη 7.000 φίλοι της ομάδας του Πειραιά έχουν εξασφαλίσει ήδη τη θέση τους στο ΣΕΦ, ωστόσο λόγω της τεράστιας ζήτησης, υπάρχει πιθανότητα να εκδοθούν επιπλέον κάρτες σε νέα τμήματα.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:



«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει πως μέσα σε ελάχιστα λεπτά εξαντλήθηκαν τα 902 εισιτήρια διαρκείας (για τη σεζόν 2024-25) που βγήκαν σήμερα (29/08) προς διάθεση σε νέους κατόχους.



Συνολικά φτάσαμε τον περσινό αριθμό των 7.000, ωστόσο, λόγω της τεράστιας ζήτησης η κατάσταση θα αξιολογηθεί και αν υπάρξει περιθώριο, θα εκδοθούν επιπλέον κάρτες διαρκείας σε νέα τμήματα.



Ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ευχαριστώ στον φίλαθλο κόσμο μας, που και φέτος δείχνει εμπράκτως τη στήριξή του στην ομάδα!



Πάμε να δώσουμε τη μάχη μας ΜΑΖΙ!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.