O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για το 2 στα 2 ελληνικών ομάδων στην Euroleague

Οι «αιώνιοι» παίρνουν ξανά θέσεις μάχης στο γήπεδο και η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν σε «Movistar Arena» και «Telecom Center».

Αρχίζουμε την Πέμπτη (02/10) στις 21:45 με τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρεάλ, θέλοντας να φύγει από την Ισπανία, με ακόμη μία νίκη μετά από αυτή κόντρα στην Μπασκόνια, στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα περιγράφει ο Νίκος Ζέρβας.

Την Παρασκευή (03/10) στις 21:15 είναι η ώρα του Παναθηναϊκού AKTOR. Οι «πράσινοι» του Εργκίν Αταμάν υποδέχονται την Μπαρτσελόνα και έχουν μόνο έναν σκοπό. Να υπερασπιστούν ξανά το σπίτι τους, όπως έκαναν με την Μπάγερν Μονάχου και να κλείσουν την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Στη μετάδοση ο Γιώργος Πετρίδης.

Μετά το τέλος των αγώνων, ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ, αλλά και οι δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές.

Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός AKTOR-Μπαρτσελόνα.

Απολαύστε τις δύο παραδοσιακές γιγαντομαχίες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, εδώ. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!



