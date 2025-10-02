Απίθανο: Φίλαθλος της Ιγκλς έκανε… τσουλήθρα στο κέντρο της Αθήνας

Ώρα Ευρώπης για τον Παναθηναϊκό που υποδέχεται την ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» μετά την εμφατική νίκη στη Βέρνη θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους και θα επιχειρήσουν να το κάνουν έχοντας τον κόσμο στο πλευρό τους στο ΟΑΚΑ! H ίγκλς δεν έχει έρθει μόνη της για να παίξει ενάντια στους “πράσινους”. Περίπου 200 οπαδοί των Ολλανδών ήρθαν στην Ελλάδα για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.