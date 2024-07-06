Παναθηναϊκός: Μήτογλου ο «Mr double double» της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός μετά από μία δύσκολη σεζόν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 13 χρόνια. Οι «πράσινοι» έραψαν… το έβδομο αστέρι στη φανέλα τους και ο Εργκίν Αταμάν είδε πολλούς παίκτες να βγαίνουν μπροστά.

Ένας από αυτούς ήταν ο Ντίνος Μήτογλου. Ο Έλληνας διεθνής έκανε έναν εξαιρετικό πρώτο γύρο και βοήθησε το Τριφύλλι όταν δεν είχε προλάβει να «δέσει» σαν σύνολο.

Πηγή: skai.gr

