Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη ξεχωρίζει στη λίστα με τους υποψήφιους διεθνείς προπονητές και παίκτες για ένταξη στο Naismith Basketball Hall Of Fame με την τάξη του 2025.

Ο «δράκος» βρίσκεται για δεύτερη χρονιά στην αρχική λίστα, η οποία και εφέτος... ξεχειλίζει από μεγάλες μορφές του Ευρωπαϊκού μπάσκετ, όπως οι Έτορε Μεσίνα, Μαρκ Γκασόλ, Ντέιβιντ Μπλατ, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, Ντούσαν Ίβκοβιτς, Αντρέι Κιριλένκο, Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Ράνκο Ζεράβιτσα.

Οι φιναλίστ θα ανακοινωθούν στις 14 Φεβρουαρίου, ενώ η τελική λίστα θα αποκαλυφθεί στις 5 Μαρτίου.

Μεταξύ των Αμερικανών προπονητών και αθλητών, βρίσκονται οι Καρμέλο Άντονι, Σου Μπερνς, Μάγια Μουρ, Ντουάιντ Χάουαρντ, Ντοκ Ρίβερς, Μπίλι Ντόνοβαν, Σίλβια Φόουλς, Τσαμίκ Χόλντσκλο, Μαρκ Φιού, Λίσα Μπλάντερ και Μίκι Άρισον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.