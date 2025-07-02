Σήμερα η αλλαγή σελίδας στο ιστορικό βιβλίο της ΚΑΕ Άρης!

Οι «κίτρινοι» αναμένεται και τυπικά το απόγευμα της Τετάρτης (2/7) να μπουν οριστικά σε νέα εποχή καθώς θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση του Α.Σ., όπου η ΚΑΕ θα περάσει στα χέρια του Ρίτσαρντ Σιάο!

Μετά και την επικύρωση της συμφωνίας από το Δ.Σ. του Ερασιτέχνη και τη θετική απάντηση στον επενδυτικό όμιλο, αναμένεται σήμερα να γίνει μπει το τελευταίο «τικ» στο κουτάκι και η ΚΑΕ να μεταβιβαστεί στον 24χρονο επιχειρηματία.

Όπως είναι φυσιολογικό, ο κόσμος του Άρη, καθώς και τα στελέχη της ομάδας αναμένουν με μεγάλη προσμονή τη σημερινή Γενική Συνέλευση, για την ιστορική αυτή αλλαγή με την επόμενη ημέρα να μοιάζει άκρως ελπιδοφόρα.

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Δευτέρας (30/6) ο Ρίτσαρντ Σιάο, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο «Αλεξάνδρειο», στο οποίο έμεινε για περίπου 40 λεπτά και ξεναγήθηκε στο στο Μουσείο, ενώ βγήκε και στη σάλα του γηπέδου μαζί με συνεργάτες του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.