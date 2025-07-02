Σε ένα παρανοϊκό ντόμινο εξελίσσεται η υπόθεση του Βασίλιε Μίσιτς!

Ο Σέρβος γκαρντ αποκτήθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς μετά το trade που έγινε με τους Χόρνετς, ωστόσο η συγκεκριμένη συνθήκη φαίνεται ότι δεν θα είναι μόνιμη.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ του ΝΒΑ, Μπόμπι Μαρκς, τα «ελάφια» είναι πολύ πιθανό να κάνουν waive τον Σέρβο, κάτι που είχαν κάνει και με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ τον οποίο άφησαν ελεύθερο. Ο Σέρβος θα γίνει ξανά free agent, με ένα ποσό από το συμβόλαιο των 8,1 εκατ. ευρώ δολαρίων.

Με τον τρόπο αυτόν οι Μπακς, θα ελευθερώσουν χώρο στο salary cup και ο Μίσιτς ενδέχεται να σκεφτεί εκ νέου το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Euroleague.

I have 173m 😕https://t.co/NOGbwqhFif — Ron McCloskey (@BballRegulator) July 1, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.