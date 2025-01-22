Λογαριασμός
Συμφωνία Ολυμπιακού-Μποαβίστα στα 2,5 εκατ. ευρώ για Ονιεμαέτσι

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε τις τελευταίες πληροφορίες από Πορτογαλία που επιβεβαιώνουν όσα είχε μεταφέρει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 για τη μεταγραφή Ονιεμαέτσι.

Μποαβίστα

Τις τελευταίες πληροφορίες από Πορτογαλία, που επιβεβαιώνουν όσα είχε αναφέρει νωρίτερα στους 94,6 ότι κλείνει πιθανότητα και εντός της ημέρας η μεταγραφή Ονιεμαέτσι στον Ολυμπιακό, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν στα 2,5 εκατ. ευρώ με την Μποαβίστα, ενώ έχει απαντήσει θετικά και ο 25χρονος μπακ, παρότι είχε άλλες δύο προτάσεις. Οπότε, οι εμπλεκόμενες πλευρές δουλεύουν τα διαδικαστικά της υπόθεσης.
Ο Ονιεμαέτσι μετράει 77 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ με τον πορτογαλικό σύλλογο και τη φετινή σεζόν έχει παίξει σε 18 ματς, μετρώντας 3 γκολ και 1 ασίστ.

