Συμφωνία Ολυμπιακού-Μποαβίστα στα 2,5 εκατ. ευρώ για Ονιεμαέτσι

Τις τελευταίες πληροφορίες από Πορτογαλία, που επιβεβαιώνουν όσα είχε αναφέρει νωρίτερα στους 94,6 ότι κλείνει πιθανότητα και εντός της ημέρας η μεταγραφή Ονιεμαέτσι στον Ολυμπιακό, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Οι «ερυθρόλευκοι» συμφώνησαν στα 2,5 εκατ. ευρώ με την Μποαβίστα, ενώ έχει απαντήσει θετικά και ο 25χρονος μπακ, παρότι είχε άλλες δύο προτάσεις. Οπότε, οι εμπλεκόμενες πλευρές δουλεύουν τα διαδικαστικά της υπόθεσης.

Ο Ονιεμαέτσι μετράει 77 συμμετοχές με 5 γκολ και 3 ασίστ με τον πορτογαλικό σύλλογο και τη φετινή σεζόν έχει παίξει σε 18 ματς, μετρώντας 3 γκολ και 1 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.