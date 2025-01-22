Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συμφώνησε με τη Σίτι για τον δανεισμό του Γουόκερ η Μίλαν

Όπως μετέφερε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο οι «ροσονέρι» κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του πολύπειρου, Άγγλου δεξιού μπακ

Συμφώνησε με τη Σίτι για τον δανεισμό του Γουόκερ η Μίλαν

Προβάρει τη φανέλα της Μίλαν ο Κάιλ Γουόκερ!

Όπως μετέφερε ο Φαμπρίτσο Ρομάνο οι «ροσονέρι» κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του πολύπειρου, Άγγλου δεξιού μπακ!

Το deal μεταξύ των δυο πλευρών αφορά δανεισμό έξι μηνών, χωρίς ωστόσο η ομάδα του Μιλάνου να είναι υποχρεωμένη να ενεργοποιήσει την οψιόν της αγοράς του ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα ο Ρομάνο, αλλά και αρκετά ιταλικά Μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι μοναδική εκκρεμότητα, για να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του παίκτη στη Μίλαν είναι το ταξίδι του στην Ιταλία και τα ιατρικά προκειμένου να «κλειδώσει» η σημαντική κίνηση των «ροσονέρι».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark