Έρχεται στην Αθήνα ο Μίτσιτς

Έρχεται στην Ελλάδα ο Βασίλιε Μίτσιτς. Το πολυσυζητημένο πρόσωπο των ημερών, το οποίο «παίζει» έντονα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αναμένεται να βρεθεί προσεχώς στη χώρα μας.

Ο Σέρβος γκαρντ έκανε γνωστό μέσω Instagram ότι ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.

Σε πολλούς ανοίγει την όρεξη η συγκεκριμένη είδηση, αλλά προφανώς ο άλλοτε άσος των Εφές, Ζαλγκίρις, Μπάγερν Μονάχου, Ερυθρού Αστέρα και Θάντερ, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στους Χόρνετς, έρχεται στη χώρα μας λόγω της συμμετοχής του στο AegeanBall Festival του Γιώργου Πρίντεζη στη Σύρο.

