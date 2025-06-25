Λογαριασμός
Έρχεται στην Αθήνα ο Μίτσιτς

Το hot πρόσωπο των ημερών, Βασίλιε Μίτσιτς, πετάει για Αθήνα

Μίτσιτς

Έρχεται στην Ελλάδα ο Βασίλιε Μίτσιτς. Το πολυσυζητημένο πρόσωπο των ημερών, το οποίο «παίζει» έντονα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αναμένεται να βρεθεί προσεχώς στη χώρα μας.

Ο Σέρβος γκαρντ έκανε γνωστό μέσω Instagram ότι ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα.

Σε πολλούς ανοίγει την όρεξη η συγκεκριμένη είδηση, αλλά προφανώς ο άλλοτε άσος των Εφές, Ζαλγκίρις, Μπάγερν Μονάχου, Ερυθρού Αστέρα και Θάντερ, ο οποίος δεν αναμένεται να συνεχίσει στους Χόρνετς, έρχεται στη χώρα μας λόγω της συμμετοχής του στο AegeanBall Festival του Γιώργου Πρίντεζη στη Σύρο.

Βασίλιε Μίτσιτς

Πηγή: sport-fm.gr

