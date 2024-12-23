Ο Παναθηναϊκός είναι στη μεταγραφική αγορά για την απόκτηση ενός σέντερ. Ο Ματίας Λεσόρ θα απουσιάσει για περίπου τέσσερις μήνες μετά το κάταγμα στην περόνη που υπέστη στο ματς κόντρα στην Μπασκόνια. Οι «πράσινοι» μπορούν να πάρουν παίκτη από την Euroleague μέχρι και τις 25 Δεκεμβρίου και ο Εργκίν Αταμάν προανήγγειλε εξελίξεις. Παναθηναϊκός: Ξεκαθαρίζει του Γκάμπριελ και οι εξελίξεις με Μακάμπι.

