Oλυμπιακός: Πρώτος ανανεώνει ο Μουζακίτης

Ο Χρήστος Μουζακίτης θα γίνει ο πρώτος από τους ταλαντούχους παίκτες του Ολυμπιακού, που θα επεκτείνει το συμβόλαιο του με τους «ερυθρόλευκους», όπως αποκαλύπτει σήμερα στον Πρωταθλητή ο Κώστας Νικολακόπουλος.



Αποτελεί ειλημμένη απόφαση του Ολυμπιακού να δώσει καινούργια συμβόλαια σε όλα τα ταλέντα του που έχει προωθήσει στην πρώτη ομάδα του (Μουζακίτη, Κωστούλα, Παπακανέλλο, Μπακούλα, Κουτσίδη) και σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος που θα βάλει την υπογραφή του σε πολυετές πλέον συμβόλαιο είναι ο 18χρονος αριστεροπόδαρος κεντρικός χαφ, που άλλωστε…ενηλικιώνεται σε λίγες ημέρες (25/12) και είναι κι ο πρώτος από τους μικρούς που καθιερώθηκε στην ενδεκάδα.

O «Μούζα» έχει φέτοςμε τους «ερυθρόλευκους» κερδίζοντας με τις εμφανίσεις του και. Έκανε το ντεμπούτο του στις 17 Νοεμβρίου 2024, σε αγώνα για το Nations League εναντίον της Φινλανδίας ως αλλαγή στις καθυστερήσεις του αγώνα στη θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Έτσι έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται για την Ελλάδα σε επίσημο αγώνα, σε ηλικία 17 ετών, 10 μηνών και 23 ημερών.

