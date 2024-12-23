Παναθηναϊκός: Το πρότζεκτ αναγέννησης των φορ από τον Βιτόρια

Το 1-0 επί της Athens Kallithea στο ΟΑΚΑ για τα… καλά Χριστούγεννα και την έλευση του νέου έτους με όμορφα συναισθήματα στον Παναθηναϊκό, ήρθε να προσφέρει και μια επιβεβαίωση, που, φυσικά, διόλου δεδομένη ήταν στο «τριφύλλι».



Το 2024 έκλεισε με χαμόγελο, με 10 νίκες στα 12 ματς με τον Ρουί Βιτόρια στον πάγκο και με τους «πράσινους» να παίζουν πολύ διαφορετικά, πολύ πιο ορθόδοξα και αρκετά πιο οργανωμένα. Αυτό, σε σύγκριση με το εγχείρημα, που απέτυχε στην έναρξη της σεζόν υπό τις οδηγίες του Ντιέγκο Αλόνσο.

Ξέχωρα από τη γενικότερη πρόοδο της ομάδας επί των ημερών του Πορτογάλου προπονητή στον πάγκο, έχουν… διώξει τη σκόνη από πάνω τους οι δύο ενεργοί επιθετικοί της ομάδας. Ο«ξεμπούκωσε» με γκολ στα παιχνίδια κόντρα σε Νιου Σεντς, Λεβαδειακό και Ντινάμο Μινσκ και τώρα οήρθε να προσφέρει άλλους τρεις βαθμούς με το δεύτερο τέρμα του στη φετινή Stoiximan Super League.Προφανώς οι δυο τους δεν αρκούν και για αυτό θα πρέπει να βρεθεί επιθετικός, που θα καλύψει τη θέση του, ώστε να υπάρχει μια τριπλέτα ανθρώπων στο ρόστερ του Παναθηναϊκού με αποστολή το γκολ. Ο ύψους 1,90μ. επιθετικός των «πράσινων» είχε τα τρία γκολ από τα ευρωπαϊκά προκριματικά με την, στο πρωτάθλημα δεν είχε καταφέρει να βοηθήσει και φυσικά ούτε στη League Phase του Conference League. Και μαζί με την επάνοδο του Ιωαννίδη και τον καλύτερο Παναθηναϊκό, έλαβε βοήθεια και ο Σουηδός φορ.Όπως και στην, στις 8 του Δεκέμβρη, έτσι και τώρα, απέναντι στην Athens Kallithea, βρήκε δίχτυα με κεφαλιά για να λύσει τον Γόρδιο δεσμό και να χαρίσει τη νίκη. Το απόγευμα της Κυριακής στο ΟΑΚΑ απέναντι στους νεοφώτιστους, ήταν η 7η συμμετοχή του με αλλαγή στη Stoiximan Super League, έχοντας και 5 παρουσίες ως βασικός.Η νέα κατάσταση στον Παναθηναϊκό καθιστά ξανά τον… αμείλικτο, όπως παρουσιαζόταν πέρυσι, όταν με κάποιον τρόπο βρισκόταν πάντοτε στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή. Στις 12 συμμετοχές του στη Λίγκα για την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά, λοιπόν,Η Stoiximan Super League του πιστώνει(μαζί με την προσπάθεια για λόμπα από την μπαλιά του Ιωαννίδη, λίγο πριν το γκολ) κι άλλη. Σκόραρε στις 2/3 προσπάθειές του, έχοντας προηγουμένωςσε όλα τα ματς που έχει παραστεί!Βρίσκοντας ξανά το…, βοηθά και τοντου «τριφυλλιού», που πρόσφατα ανανέωσε και το συμβόλαιό του για να ζήσει ακόμα πιο μεγάλες στιγμές με την πράσινη φανέλα, όπως ανέφερε και ο ίδιος., στο διάστημα της παραμονής του Αλόνσο στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έπρεπε να μάθει να μετρά… χιλιόμετρα. «Πετάμε την μπάλα μπροστά, όπου είναι ο Φώτης και περιμένουμε από εκείνον τι θα κάνει». Αυτό φάνταζε να είναι το πλάνο του Ουρουγουανού πρώην κόουτς της ομάδας.Ο Έλληνας φορ έπρεπε να πάρει χρόνο για να… ξεμάθει αυτή την κατάσταση και να προσαρμοστεί σε κάτι διαφορετικό, που, φυσικά, θα τον ευνοούσε περισσότερο και θα έβγαζε κερδισμένη και την ομάδα. Ξεπερνώντας και τοντου μέσα στη σεζόν, έχει αρχίσει να δείχνει πως, τελικά, είναι όλα καλύτερα για εκείνον, τώρα πια.Και από τα τέρματα των Τετέ, Τζούρισιτς και όσων υπόλοιπων κατάφεραν να συνεισφέρουν, τώρα,. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι ακόμα μια απόδειξη της γενικότερηςστον σύλλογο…

