Στην έξοδο από τη Φενέρμπαχτσε ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς

Ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε.

Μαριάνοβιτς: Στην έξοδο από Φενέρμπαχτσε

Μέρες μετράει στη Φενέρμπαχτσε ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με τον 36χρονο σέντερ μέχρι τον Ιανουάριο και φέρεται να έχει αποφασίσει να τον αποδεσμεύσει.

Ο Σέρβος άσος δεν έχει προσφέρει τα προσδοκώμενα μετρώντας 4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 5,2 στην αξιολόγηση σε 10 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.



Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εισηγήθηκε προ ημερών την παραμονή του Κεμ Μπιρς, ο οποίος επίσης είχε όρο να αποδεσμευτεί ως τον Ιανουάριο.

Η Φενέρ είναι σε αναζήτηση ψηλού, για να πλαισιώσει τον Καναδά, τον Σερτάκ Σανλί και τον Νικολό Μέλι.
