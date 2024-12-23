Μαριάνοβιτς: Στην έξοδο από Φενέρμπαχτσε

Μέρες μετράει στη Φενέρμπαχτσε ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με τον 36χρονο σέντερ μέχρι τον Ιανουάριο και φέρεται να έχει αποφασίσει να τον αποδεσμεύσει.
Ο Σέρβος άσος δεν έχει προσφέρει τα προσδοκώμενα μετρώντας 4 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 5,2 στην αξιολόγηση σε 10 λεπτά κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα.
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εισηγήθηκε προ ημερών την παραμονή του Κεμ Μπιρς, ο οποίος επίσης είχε όρο να αποδεσμευτεί ως τον Ιανουάριο.
Η Φενέρ είναι σε αναζήτηση ψηλού, για να πλαισιώσει τον Καναδά, τον Σερτάκ Σανλί και τον Νικολό Μέλι.
