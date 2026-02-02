Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε ότι υποστηρίζει την επανένταξη της Ρωσίας και κάλεσε να τερματιστεί ο τετραετής αποκλεισμός της χώρας από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Η FIFA απέκλεισε τη Ρωσία από τις διοργανώσεις όταν ξεκίνησε η συνεχιζόμενη εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Η Ρωσία αποβλήθηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο εκείνης της χρονιάς στο Κατάρ και δεν συμμετείχε στα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2026, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι η απαγόρευση δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα, σε συνέντευξή του στο Sky Sports που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο του FIFA Women’s Champions Cup. Πρώτη του επιθυμία είναι η επανένταξη των ομάδων νέων της Ρωσίας.

«Πρέπει να εξετάσουμε την επανένταξη της Ρωσίας, σίγουρα, γιατί αυτή η απαγόρευση δεν έχει πετύχει τίποτα. Έχει απλώς δημιουργήσει περισσότερη απογοήτευση και μίσος», δήλωσε ο Ινφαντίνο. «Το να μπορούν κορίτσια και αγόρια από τη Ρωσία να παίζουν ποδοσφαιρικούς αγώνες σε άλλα μέρη της Ευρώπης θα βοηθούσε».

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA, της οποίας η επόμενη τριμηνιαία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες του Βελγίου, έχει την αρμοδιότητα να επανεντάξει τη Ρωσία. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, έχει διατηρήσει τη θέση ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί για να συμβεί αυτό.

Το 2023, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία σχεδίασε για λίγο να επιτρέψει στη Ρωσία να αγωνιστεί στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κάτω των 17 ετών, επικαλούμενη την επιθυμία να μην τιμωρηθούν τα παιδιά για τις πράξεις των κυβερνήσεων. Η UEFA υπαναχώρησε και διατήρησε την απαγόρευση, αφού περίπου δώδεκα εθνικές ομοσπονδίες απείλησαν να μποϊκοτάρουν αγώνες με τη Ρωσία.

Σε επίπεδο ανδρών, η Ρωσία έχει περιοριστεί στη συμμετοχή σε φιλικούς αγώνες, πιο πρόσφατα απέναντι στη Χιλή και το Περού τον Νοέμβριο.

Η Ρωσία φιλοξένησε και έφτασε έως τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, κατά την πρώτη θητεία του Ινφαντίνο ως προέδρου της FIFA.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε στο Sky Sports ότι η αντίθεσή του στις απαγορεύσεις είναι απόλυτη και ότι η FIFA θα πρέπει «να κατοχυρώσει στο καταστατικό της πως δεν θα πρέπει ποτέ να αποκλείει καμία χώρα από το ποδόσφαιρο λόγω των πράξεων των πολιτικών της ηγετών».

Πηγή: skai.gr

