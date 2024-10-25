Σε μια πολύ βαριά ήττα υποχρεώθηκε ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (24/10) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στο τρομακτικά υψηλό επίπεδο της Τσέλσι στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και «συνετρίβησαν» με σκορ 4-1.

Το «τριφύλλι» δεχόμενο αυτή την ήττα, ισοφάρισε το ευρύτερο εις βάρος του σκορ στο δικό του γήπεδο, καθώς το συγκεκριμένο έχει επαναληφθεί άλλες δυο φορές στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα (1-4) ήταν τη σεζόν 1962/63, με αντίπαλο την Πολόνια Μπίτομ στη Λεωφόρο. Οι Πολωνοί σε εκείνο το ματς είχαν προηγηθεί με τον Λιμπέρντα, με τον Βασίλη Πανάκη να ισοφαρίζει. Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν ακόμη τρία τέρματα και έφυγαν με το «διπλό» από την Αθήνα για το Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης.

Κάτι παρόμοιο συνέβη 30 χρόνια αργότερα. Τη σεζόν 1993/94 ο Παναθηναϊκός φιλοξένησε στο ΟΑΚΑ την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Κύπελλο Κυπελλούχων με τις «ασπιρίνες» να επικρατούν 4-1.

Η γερμανική ομάδα πήρε το προβάδισμα στο 42' με τον Πάουλο Σέρζιο, ενώ δυο λεπτά αργότερα ο Κριστόφ Βαζέχα ισοφάρισε για την ομάδα του Ίβιτσα Όσιμ. Στο δεύτερο μέρος ωστόσο οι «πράσινοι» κατέρρευσαν αφού δέχθηκαν ακόμη τρία τέρματα από τη Λεβερκούζεν με το 4-1 να διαμορφώνεται από τα γκολ των Τομ στο 52', Κρίστεν στο 59' και Χάπαλ στο 72'.

