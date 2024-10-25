Ποιος Ρονάλντο και ποιος Μέσι; Άλλοι είναι οι πλουσιότεροι παίκτες στον κόσμο

Στο ερώτημα «Ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν τη μεγαλύτερη περιουσία στον κόσμο;», ο περισσότερος κόσμος, αν όχι όλοι, θα απαντούσαν εύκολα ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι. Άλλωστε με τη μακρά καριέρα τους, τις σπουδαίες επιδόσεις τους και την τεράστια εμπορική αξία που έχουν ακόμη και λίγο πριν κλείσουν τα 40, δύσκολα μπορεί κάποιος να τους συναγωνιστεί. Μπορεί και όχι όμως…

Γιατί σύμφωνα με το Forbes, δύο άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν όχι μεγαλύτερη αλλά πολύ μεγαλύτερη περιουσία από τους δύο κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα. Ο πρώτος είναι ο Φαΐκ Μπολκία. Ο 26χρονος εξτρέμ αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Ταϊλάνδης και προφανώς δεν έχει γίνει πλούσιος λόγω των επιδόσεών του στο ποδόσφαιρο.

Απλώς… τυγχάνει να είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Μπρουνέι (ανιψιός του ολιγάρχη της χώρας), που κολυμπά στα πλούτη από την εκμετάλλευση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην πατρίδα του. Η περιουσία του-κρατηθείτε!υπολογίζεται στα 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ!

Ο δεύτερος που ξεπερνά Ρονάλντο και Μέσι είναι ένας πολύ πιο γνωστός και με πολύ καλύτερη καριέρα από τον Φαΐκ Μπολκία ποδοσφαιριστής. Ο λόγος για τον Ματιέ Φλαμινί, τον Γάλλο μέσο που είχε μια αξιόλογη διαδρομή σε ομάδες όπως οι Άρσεναλ, Μίλαν, Μαρσέιγ και Χετάφε, προτού αποσυρθεί το 2019. Ο 40χρονος πλέον Φλαμινί το 2008 ίδρυσε μαζί με τον Ιταλό επιχειρηματία Πασκουάλε Γκρανάτα την εταιρεία «GF Biochemicals» που έφερε επανάσταση στην ενεργειακή βιομηχανία. Η εταιρεία αυτή εξειδικεύεται στην λεβουλινικού οξέος, ενός συνθετικού υποκατάστατου λαδιού από υπολείμματα ξύλου και καλαμποκιού, που ήρθε να αντικαταστήσει το λάδι στην κατασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, πλαστικών, καλλυντικών και άλλων ειδών. Η περιουσία του Φλαμινί πλέον εκτιμάται ότι φτάνει στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.