Παναθηναϊκός: Ημέρα «Μίμης Δομάζος» στο ματς με τον ΟΦΗ - Γενική είσοδος 10 ευρώ στο ΟΑΚΑ

Τη μνήμη του κορυφαίου παίκτη στην ιστορία του, του εμβληματικού «Στρατηγού», τιμά ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν πως η ημέρα της εντός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για το πρωτάθλημα (01/02, 18:00) θα ονομαστεί «Μίμης Δομάζος» και θα αποτελεί ημέρα τιμής στον θρυλικό αρχηγό του συλλόγου που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή.



Μάλιστα, το «τριφύλλι» όρισε ως τιμή γενικής εισόδου για την αναμέτρηση τα 10 ευρώ, ενώ παράλληλα, η «πράσινη» ΠΑΕ θα προσφέρει στον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό 5 ευρώ από κάθε εισιτήριο, θέλοντας να βοηθήσει ακόμη περισσότερο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισιτήρια θα τεθούν στη διάθεση του κοινού από την, αποκλειστικά μέσωΑυτό το Σάββατο, 1η Φεβρουαρίου, με αφορμή την αναμέτρηση του Τριφυλλιού με τον(Ολυμπιακό Στάδιο, ώρα έναρξης 6 μ.μ.), ο Παναθηναϊκός μας διοργανώνει ημέρα τιμής και μνήμης για τον κορυφαίο των κορυφαίων, τον! Έλα κι εσύ στο γήπεδο για να αποχαιρετίσουμε με το δικό μας ξεχωριστό τρόπο τον Στρατηγό του Τριφυλλιού!Ως τιμή γενικής εισόδου για τον αγώνα με τον ΟΦΗ ορίζονται τα. Της γενικής εισόδου εξαιρούνται οι θύρες P1, P2 (τιμή εισιτηρίου 155 ευρώ) και 29 (τιμή εισιτηρίου 45 ευρώ). Από αυτόν τον αγώνα και εφεξής, η ΠΑΕ, θέλοντας να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον Ερασιτέχνη, εισφέρει στον Α.Ο. 5 ευρώ από κάθε εισιτήριο.Τα εισιτήρια της αναμέτρησης θα είναι διαθέσιμα στοστις 2 μ.μ..Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμούκάθε φιλάθλου.Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση, την αγωνιστική περίοδο 2024/2025 δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογήςστη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).-Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/ -Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.-Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο info@paotickets.gr.

