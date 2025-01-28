Μαρσιάλ: «Θα κάνω τα πάντα για να κατακτήσουμε κάποιο τρόπαιο»

Τη φιλοδοξία να συνδυάσει την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα με τουλάχιστον έναν τίτλο υπογράμμισε ο Αντονί Μαρσιάλ.



Ο σταρ της ΑΕΚ αναδείχθηκε MVP της Stoiximan Super League για τον μήνα Νοέμβριο και με αυτή την αφορμή δήλωσε συγκεκριμένα:



«Απλά θέλω να πω ευχαριστώ σε όλους τους φιλάθλους που ψήφισαν για εμένα. Και θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να κατακτήσουμε κάποιο τρόπαιο στο τέλος της σεζόν.



Υπάρχουν καλοί παίκτες στο πρωτάθλημα και κάποιες πολύ καλές ομάδες και πιστεύω ότι είναι καλό για το πρωτάθλημα και για τον κόσμο στην Ελλάδα να βλέπουν ότι όλα τα κλαμπ αναπτύσσονται. Νομίζω ότι σε μερικά χρόνια η λίγκα θα είναι πολύ καλή».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.