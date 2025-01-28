Ημέρα επισημοποίησης νέου «αίματος» για το ρόστερ του Άρη, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να γνωστοποιεί την απόκτηση δυο ποδοσφαιριστών μέσα σε λίγη ώρα.

Μετά τον 18χρονο Σενεγαλέζο μέσο, Νινγκ, οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν και τον Μάρκο Κέρκεζ από την Παρτίζαν.

Ο Ούγγρος αμυντικός μετακινείται στη Θεσσαλονίκη με δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι, ωστόσο, το deal των εμπλεκόμενων συλλόγων περιλαμβάνει οψιόν επέκτασης της παραμονής του Κέρκεζ στη συμπρωτεύουσα μέχρι και το καλοκαίρι του 2027.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα η Telegraph είχε αναφέρει ότι ο παίκτης βρισκόταν ήδη στην Ελλάδα για να τελειώσει τη μεταγραφή του, αφού οι επαφές των ομάδων ήταν σε προχωρημένο στάδιο και το δημοσίεμα του αγγλικού Μέσου επιβεβαιώθηκε με την ανακοίνωση από τον Άρη.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Marko Kerkez, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (με οψιόν ανανέωσης για δύο ακόμη χρόνια).

Ο Ούγγρος αμυντικός, με σερβικές ρίζες, γεννήθηκε στην πόλη Vrbas της Σερβίας στις 26 Ιουνίου 2000.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας στο ξεκίνημα της καριέρας του εντάχθηκε στις αυστριακές SC Columbia και SV Gablitz. Ακολούθησαν η ουγγρική ETO FC Gyor (U19), οι σερβικές FK Rad (U19), FK Kabel Novi Sad και FK Stanisic.

Το καλοκαίρι του 2023 τον απέκτησε η FK Vojvodina, η οποία στη συνέχεια τον παραχώρησε με τη μορφή δανεισμού στη FK Mladost.

Επόμενοι σταθμοί στην καριέρα του 24χρονου αμυντικού ήταν -εκ νέου- στη Σερβία, φορώντας τη φανέλα των FK Spartak Subotica και FK Partizan.

Από την ομάδα του Βελιγραδίου μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να φορέσει τη φανέλα του ΑΡΗ.

«Έρχομαι σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Marko Kerkez, τόνισε:

«Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι σε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ελλάδας με παράδοση και μεγάλη δυναμική.

Πραγματικά, ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις για να γνωρίσω τον προπονητή μου και τους συμπαίκτες μου.

Ο φίλος μου, ο Άλεξιτς, που έπαιζε στον Ηρακλή, μου είπε τα καλύτερα λόγια για τον ΑΡΗ και το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα με θερμούς φιλάθλους που αγαπάνε πολύ την ομάδα τους.

Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να πετύχουμε το στόχο μας, που είναι να τερματίσουμε στην πρώτη τετράδα».

Πηγή: skai.gr

