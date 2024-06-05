Προορίζει Κασάδο για αντικαταστάτη του Σέρτζι Ρομπέρτο ο Φλικ στην Μπαρτσελόνα

Τη μεσαία της γραμμή θέλει να ανανεώσει η Μπαρτσελόνα και ο Μαρκ Κασάδο φέρεται να υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν με έναν πιο ενεργό ρόλο μετά και τις ενδεχόμενες αποχωρήσεις του Σέρτζι Ρομπέρτο αλλά και του Οριόλ Ρομέου.

Πρόκειται για ένα «καθαρόαιμο» αμυντικό χαφ, γεννημένο το 2003, που πήρε την ευκαιρία να «ντεμπουτάρει» υπό τις οδηγίες του Τσάβι τη σεζόν 2022-23, ενώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε τέσσερις συμμετοχές.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, αναφέρθηκε στον νεαρό χαφ σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε μιλώντας για το ρόστερ της νέας σεζόν λέγοντας:

«Δε σκεφτόμαστε να αγοράσουμε τον Κίμιχ ή τον Θουμπιμέντι, ο Κρίστενσεν έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη θέση του αμυντικού χαφ αλλά πέρα από αυτό, θα ανεβούν σίγουρα και παίκτες από τη Μασία, όπως ο Μαρκ Κασάδο αφού πολλά παιδία από εκεί έχουν τη δυνατότητα να αγωνιστούν στη πρώτη ομάδα»

Ο Κασάδο είχε πρωταγωνιστικό ρόλο φέτος στην Μπαρτσελόνα Β με τον Ράφα Μάρκες να τον εμπιστεύεται στη θέση του αμυντικού χαφ σε 28 παιχνίδια ως βασικό.

