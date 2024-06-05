Επαφή της Μπολόνια με Ελ Κααμπί, αλλά καμία πρόταση

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έκανε σεζόν καριέρας, σκοράροντας 33 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή του Conference League.

Ασφαλώς, το όνομα του Μαροκινού στράικερ παίζει δυνατά για αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες μετά τα φοβερά και τρομερά επιτεύγματά του τη φετινή ποδοσφαιρική χρονιά. Και ένα Μέσο από την πατρίδα του βάζει δυναμικό στο κόλπο για την απόκτησή του την Μπολόνια, στην οποία πλέον είναι προπονητής ο Βιτσέντσο Ιταλιάνο, ο οποίος ως τεχνικός της Φιορεντίνα είδε τον Ελ Κααμπί να τον πληγώνει στον τελικό.

«Το Le360sport έμαθε από στενή πηγή ότι ο 30χρονος είναι περιζήτητος από την Μπολόνια, 5η στην κατάταξη του ιταλικού πρωταθλήματος και θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο Champions League. Η διοίκηση των ροσομπλού ενδιαφέρεται για τον παίκτη και έχουν ήδη γίνει επαφές. Αλλά δεν έχει γίνει ακόμη καμία προσφορά», τονίζεται μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.

Την ίδια ώρα γίνεται αναφορά και η επιθυμία του Ολυμπιακού να τον διατηρήσει στο ρόστερ του και τη νέα σεζόν, έχοντας το δικαίωμα της επέκτασης κατά έναν χρόνο ακόμα.

